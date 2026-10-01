3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Năm, 1/10/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ khởi đầu tháng 10 bằng với nhiều may mắn, thuận lợi và tài lộc trong ngày thứ Năm, 1/10 này.

Ngày thứ Năm, ngày 1/10/2026, tức ngày 21 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Đại Trạch Thổ tức là vùng đất đầm lầy rộng lớn, nơi trầm tích của phù sa bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Khác với các loại đất khô cằn khác, nguồn Thổ này chứa một lượng nước dồi dào, biểu thị cho sự trù phú, giàu sang và là cái nôi nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi.

Chính sự hòa trộn giữa đất và nước giúp cho bản mệnh mang năng lượng này vô cùng linh hoạt, giỏi ứng biến nhưng cũng có nội tâm sâu sắc, khó đoán như đầm sâu. Trong phong thủy ngày có nạp âm Đại Trạch Thổ rất thích hợp cho việc lập kế hoạch dài hạn, thu mua tài sản hoặc xây dựng các nền móng kiên cố cho tương lai.

Tử vi học có nói, nhờ sự tương hợp sâu sắc với địa chi Thân của ngày, mạch tài lộc của ba con giáp dưới đây sẽ được kích hoạt mạnh mẽ, hứa hẹn một ngày đầu tiên của tháng 10 gặt hái nhiều thành quả vượt trội.

Con giáp tuổi Tý: Đón nhận cơn mưa cát khí

Bước vào ngày Mậu Thân, người tuổi Tý sẽ là con giáp đón nhận cơn mưa cát khí nhờ cục diện Thân - Tý bán hợp Thủy cục nâng đỡ vẹn toàn. Bản mệnh như hổ mọc thêm cánh khi ngũ hành ngày tương sinh giúp trí tuệ thông suốt và đưa ra những quyết định tài chính vô cùng chuẩn xác.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền đổ về túi bạn trong ngày thứ Năm này chủ yếu đến từ các nguồn đầu tư thông minh trước đó. Những người làm công ăn lương có cơ hội được cấp trên cất nhắc hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Đối với người làm kinh doanh tự do, đây là thời điểm vàng để tung ra sản phẩm mới vì khách hàng sẽ nườm nượp kéo đến.

Có thể nói, mạch ngầm tài lộc hanh thông giúp tuổi Tý vốn đã nhanh nhẹn, linh hoạt nay càng thêm sáng suốt trong chuyện tiền nong, nhanh chóng tất toán các khoản chi phí phát sinh một cách êm đẹp. Cát tinh Chính Tài xuất hiện vào giữa ngày còn mang lại cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác có tầm cỡ lớn. Con giáp tuổi Tý nên tận dụng tối đa thời gian này để thiết lập các mối quan hệ xã giao chất lượng vì họ chính là quý nhân của bạn. Nhìn chung ví tiền của người tuổi Tý sẽ vô cùng rủng rỉnh giúp bạn có một ngày hoàn toàn thảnh thơi và an tâm.

Con giáp tuổi Thìn: Tài lộc mỹ mãn

Nhờ thế cục Tam Hợp Thân - Tý - Thìn quần tụ, người tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày có tài lộc vô cùng mỹ mãn. Bản mệnh mang hành Thổ gặp ngày Thổ vượng của can Mậu tạo nên thế lưỡng Thổ thành sơn giúp tài sản tích lũy ngày càng vững chắc.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ưu ái gõ cửa mang theo những tin vui bất ngờ về lợi nhuận từ các dự án kinh doanh tay trái. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp con giáp này ký kết được những hợp đồng có giá trị kinh tế lớn vượt ngoài mong đợi. Những ai đang gặp khó khăn về vốn liếng sẽ bất ngờ tìm được nguồn tài trợ hoặc được người thân hỗ trợ kịp thời.

Năng lượng cát lành của ngày cũng giúp tuổi Thìn tránh xa được các cạm bẫy lừa đảo hay tiểu nhân quấy phá gây hao tài. Hãy mạnh dạn hiện thực hóa các kế hoạch mua sắm tài sản lớn đã ấp ủ từ lâu vì vận khí đang đứng về phía bạn. Càng về cuối ngày, vận may trúng thưởng hoặc nhận quà biếu tặng của con giáp này càng tăng cao mang lại niềm vui lớn. Đây chính là ngày để bạn khẳng định vị thế và tận hưởng thành quả ngọt ngào từ sự kiên trì của mình.

Con giáp tuổi Tỵ: Đột phá tài chính mạnh mẽ

Nằm trong mối quan hệ Nhị Hợp Thân - Tỵ hóa Thủy, người tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp ghi nhận những bước đột phá mạnh mẽ về mặt tài chính trong ngày mới. Bản tính nhạy bén kết hợp với cát khí của ngày Mậu Thân giúp bạn hóa giải mọi rào cản và áp lực tiền bạc trước mắt.

(Ảnh minh họa)

Công việc tiến triển thuận lợi kéo theo nguồn thu nhập từ cả công việc chính lẫn nghề tay trái đều tăng trưởng đồng đều. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những tiền bối giàu kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ bí quyết làm giàu và chỉ đường dẫn lối. Sự quyết đoán trong các thương vụ đầu tư giúp tuổi Tỵ thu về nguồn lợi nhuận ngoài mong đợi ngay trong ngày.

Mọi áp lực về hóa đơn hay chi phí sinh hoạt trong gia đình hoàn toàn biến mất nhường chỗ cho sự dư dả, an yên. Tuổi Tỵ còn có cơ hội gia tăng nguồn vốn lưu động để chuẩn bị cho các kế hoạch lớn vào giai đoạn cuối năm. Tình hình tài chính khởi sắc giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn và tràn đầy năng lượng tích cực để cống hiến. Sức hút tài lộc mạnh mẽ giúp bạn khép lại một ngày đầu tháng vô cùng mãn nguyện và tự tin vào tương lai.

* Lưu ý chung:

Mặc dù được vòng hợp chiếu ban tặng nhiều cát khí và cơ hội làm giàu, ba con giáp tuổi Tý, tuổi Thìn và tuổi Tỵ vẫn cần cẩn trọng trước đặc tính biến động của nạp âm Đại Trạch Thổ. Do năng lượng đất đầm lầy có tính chất dịch chuyển và dễ lún sâu, các bản mệnh nên giữ cho tâm trí thật tỉnh táo, tránh đưa ra các quyết định đầu tư mang tính mạo hiểm cao.

Việc ký kết hợp đồng hay chuyển tiền trong ngày thứ Năm này đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng về mặt pháp lý để ngăn ngừa nguy cơ thất thoát do sơ suất nhỏ. Mối quan hệ giữa các địa chi trong ngày dễ kích hoạt tính khí chủ quan, vì vậy sự lắng nghe và nhún nhường trong giao tiếp sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn giữ vững các mối quan hệ quý nhân. Cuối cùng, việc duy trì một lối sống điều độ và dành không gian tĩnh tâm vào buổi tối sẽ giúp ba con giáp bảo toàn được năng lượng cát tường, biến vận may thành tài sản vững bền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm