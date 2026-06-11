Ngọc Trinh từng hẹn hò với tỷ phú giàu bậc nhất Mỹ nhưng mối tình 7 năm với đại gia bí ẩn mới là sâu đậm

Từ khi gia nhập làng giải trí, chuyện đời tư của Ngọc Trinh luôn là đề tài thu hút sự chú ý của khán giả.

Ngọc Trinh bén duyên với làng giải trí từ khi còn rất trẻ. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng vóc dáng nổi bật, cô nhanh chóng ghi dấu ấn khi tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Trang sức 2007, Siêu mẫu Việt Nam hay Hoa hậu Việt Nam Quốc tế 2011. Với lợi thế ngoại hình cùng phong cách quyến rũ đặc trưng, Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành gương mặt phủ sóng trên các sàn diễn thời trang, tạp chí và nhiều sự kiện giải trí, từng bước xây dựng danh xưng "nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi của mình.

Từ một cô gái sinh ra trong gia đình nghèo ở Trà Vinh, Ngọc Trinh đã có hành trình vươn lên khiến nhiều người chú ý. Người đẹp sinh năm 1989 sớm trải qua những biến cố trong cuộc sống khi mẹ mất lúc cô mới 6 tháng tuổi, còn cha làm nghề xe ôm để nuôi các con khôn lớn. Chính tuổi thơ nhiều thiếu thốn được xem là động lực để Ngọc Trinh nỗ lực thay đổi cuộc đời và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, kinh doanh và sức hút trên mạng xã hội, đời tư của Ngọc Trinh cũng luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Dù thường xuyên xuất hiện với hình ảnh gợi cảm, táo bạo và không ngại chia sẻ quan điểm sống, người đẹp lại khá kín tiếng khi nhắc đến chuyện tình cảm. Những mối quan hệ yêu đương của cô nhiều năm qua luôn khiến dân mạng tò mò nhưng hiếm khi được chính chủ lên tiếng chia sẻ quá nhiều.

Không chỉ làm người mẫu, Ngọc Trinh còn lấn sân điện ảnh với một số bộ phim như Vòng eo 56 , Chị mẹ học yêu , Vu quy đại náo , Em là của em hay Chị chị em em 2... Ảnh; FBNV

Từ khi gia nhập làng giải trí, chuyện đời tư của Ngọc Trinh luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Ảnh; FBNV

"Nữ hoàng nội y" từng chia sẻ rằng cô có xu hướng thích mẫu bạn trai trưởng thành, chững chạc và có thể trở thành chỗ dựa tinh thần. Ảnh: FBNV

Mối tình kéo dài hơn 7 năm với bạn trai đại gia

Ngọc Trinh và đại gia bí ẩn từng gắn bó hơn 7 năm trước khi đường ai nấy đi. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, người đẹp từng không ngần ngại chia sẻ về mối quan hệ này và thừa nhận bản thân nhận được sự chăm sóc, yêu thương từ bạn trai cũ.

Sau khi kết thúc mối quan hệ, Ngọc Trinh thừa nhận bản thân mất khá nhiều thời gian để cân bằng cảm xúc và thích nghi với cuộc sống độc thân. Đây cũng được xem là mối tình có ảnh hưởng lớn nhất đến nữ người mẫu, bởi cả hai đã đồng hành cùng nhau trong một chặng đường dài trước khi quyết định dừng lại.

Trong một số chia sẻ trước truyền thông, Ngọc Trinh từng cho biết câu chuyện tình yêu của cô và bạn trai cũ cũng là nguồn cảm hứng để xây dựng nội dung cho bộ phim "Vòng eo 56". Theo lời người đẹp, trong suốt thời gian bên nhau, doanh nhân này đã hỗ trợ cô rất nhiều về mặt tinh thần lẫn cuộc sống, từ việc tạo điều kiện ổn định chỗ ở cho đến trở thành điểm tựa giúp cô yên tâm phát triển sự nghiệp. Dù gắn bó trong nhiều năm và thường xuyên được nhắc đến trên truyền thông, nữ người mẫu chưa từng công khai danh tính hay hình ảnh của bạn trai cũ.

Ngọc Trinh chưa từng công khai danh tính của đại gia bí ẩn yêu suốt 7 năm. Ảnh: FBNV

Chuyện tình gây chấn động với tỷ phú Hoàng Kiều

Sau khi khép lại mối tình kéo dài nhiều năm với bạn trai đại gia, Ngọc Trinh tiếp tục gây xôn xao khi công khai hẹn hò doanh nhân Hoàng Kiều vào cuối năm 2016. Mối quan hệ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận bởi khoảng cách tuổi tác lên tới hơn 40 năm giữa hai người.

Trong thời gian yêu nhau, Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều không ngần ngại thể hiện tình cảm công khai. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai, thậm chí từng sang Mỹ thăm gia đình ông. Cả hai cũng nhiều lần có những phát ngôn và hình ảnh làm dấy lên đồn đoán về một đám cưới trong tương lai.

Chia tay mối tình 7 năm không bao lâu, Ngọc Trinh công khai tình mới là tỉ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, chuyện tình từng tốn không ít giấy mực của truyền thông lại kết thúc khá chóng vánh. Chỉ sau khoảng 2 tháng công khai hẹn hò, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ thông báo chia tay. Cái kết nhanh chóng của mối quan hệ khiến công chúng không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi trước đó cả hai liên tục xuất hiện với những hình ảnh tình tứ và dành nhiều lời ngọt ngào cho đối phương.

Sau khi đường ai nấy đi, phía tỷ phú Hoàng Kiều từng đưa ra lý do chia tay gây nhiều tranh cãi. Trong khi đó, Ngọc Trinh lựa chọn giữ im lặng và không lên tiếng đáp trả những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm. Đến nay, mối quan hệ giữa "nữ hoàng nội y" và vị doanh nhân nổi tiếng vẫn thường được nhắc đến như một trong những chuyện tình ồn ào, thu hút nhiều sự chú ý nhất của showbiz Việt.

Được biết, Hoàng Kiều là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu vang tại thung lũng Napa (California, Mỹ). Ông từng nhiều lần góp mặt trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ do Forbes công bố với khối tài sản lên đến hàng tỷ USD.

Mối tình này kéo dài được 2 tháng, tỉ phú Hoàng Kiều đột ngột thông báo chia tay Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Người duy nhất được cô thoải mái công khai chuyện hẹn hò chính là tỷ phú Hoàng Kiều. Ảnh: FBNV

Nhiều lần được "đẩy thuyền" với Quốc Trường

Ngoài những mối tình từng được công khai, Ngọc Trinh cũng nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với các nam nghệ sĩ trong showbiz. Trong số đó, Quốc Trường là cái tên được cư dân mạng đẩy thuyền nhiều nhất với người đẹp Trà Vinh.

Cả hai từng có thời gian khá thân thiết, thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và không ngần ngại dành cho đối phương những lời nhận xét tích cực. Những màn đối đáp duyên dáng, hài hước của Ngọc Trinh và Quốc Trường cũng khiến nhiều khán giả thích thú, từ đó liên tục "đẩy thuyền" và mong cả hai trở thành một cặp ngoài đời thực.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán từ dư luận, Quốc Trường nhiều lần lên tiếng khẳng định anh và Ngọc Trinh chỉ là bạn bè thân thiết. Về phía Ngọc Trinh, cô cũng chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào với nam diễn viên. Dù vậy, nhờ sự đẹp đôi và những tương tác tự nhiên mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai vẫn luôn nằm trong danh sách những cặp đôi được khán giả nhiệt tình ghép đôi nhất Vbiz.

Ngọc Trinh và Quốc Trường được netizen nhiệt tình đẩy thuyền tuy nhiên nam diễn viên khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Ảnh: FBNV

Nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với Kiều Minh Tuấn

Gần đây, Ngọc Trinh tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt với diễn viên Kiều Minh Tuấn. Những đồn đoán xuất hiện sau khi cả hai thường xuyên đồng hành trong một số dự án, đồng thời có nhiều khoảnh khắc tương tác thân thiết khiến cư dân mạng không khỏi chú ý.

Dù vậy, cho đến thời điểm hiện tại, cả Ngọc Trinh lẫn Kiều Minh Tuấn đều chưa lên tiếng xác nhận hay phản hồi về những đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm. Chính sự im lặng của người trong cuộc càng khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, đời tư của Ngọc Trinh vẫn luôn là chủ đề thu hút sự chú ý. Vì thế, bất kỳ mối quan hệ nào của người đẹp cũng dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi xuất hiện những dấu hiệu được cho là thân thiết hơn mức đồng nghiệp thông thường.