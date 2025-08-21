Ngọc Sơn tới thăm một NSND bệnh nặng nằm liệt giường, tặng 30 triệu: "Ai cũng thương anh"

Mới đây, danh ca Ngọc Sơn đã tới thăm nhạc sĩ – NSND Thế Hiển đang bệnh nặng phải nằm liệt giường.

Ngọc Sơn và nhạc sĩ Thế Hiển

Sau một hồi thăm hỏi, nam danh ca lấy 30 triệu đồng tiền mặt đưa cho người thân nhạc sĩ Thế Hiển. Anh còn tự tay đếm lại từng đồng xem có đủ, đúng 30 triệu không. Vừa đếm, Ngọc Sơn vừa nói: "Đây là tiền tích cóp của tôi, mọi người đếm thử xem đủ không, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu.

Số tiền này là tình cảm của tôi. Tôi là người nghèo nhất showbiz, ai cũng biết rồi. Trong tài khoản của tôi hầu như không có đồng nào. Có bao nhiêu tiền tôi đưa hết cho mẹ, chăm lo cho cha và làm thiện nguyện, không tài khoản, không một xu dính túi nhưng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp vì xung quanh có bao người thương mình.

Đây là tình cảm của tôi dành cho anh Thế Hiển, một người thần tượng của tôi từ thưở nhỏ, người nhạc sĩ tôi vô cùng trân quý. Anh là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam.

Thời học sinh tôi thường nghe nhạc của anh và hát theo, nuôi dưỡng tình yêu với âm nhạc. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, ai cũng thương anh hết".

Nhạc sĩ Thế Hiển hiện đang rất yếu, dù xúc động trước hành động của Ngọc Sơn nhưng không thể nói được, cũng không ngồi dậy được.

Đưa tiền cho nhạc sĩ Thế Hiển xong, Ngọc Sơn còn ngồi bên giường cất giọng hát một sáng tác của nam nhạc sĩ, vô cùng ngọt ngào, mùi mẫn.

NSND Thế Hiển sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP.HCM). Thế Hiển bắt đầu sáng tác âm nhạc từ năm 1982. Trong sự nghiệp, tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với loạt ca khúc như Tóc em đuôi gà, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng, Hát về anh… Đặc biệt, ông có rất nhiều ca khúc về đề tài người lính. Vì vậy, nhạc sĩ Thế Hiển từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất.

Ông là hội viên Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và Nghệ sĩ nhân dân. Ông được mệnh danh là "Người viết nhật ký bằng âm nhạc".

Năm 2024, NSND Thế Hiển bị bạo bệnh, hôn mê và phải thở oxy. Ông được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, sau đó chuyển sang Khoa Chăm sóc giảm nhẹ Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Ung bướu, Bệnh viện Quân y 175.