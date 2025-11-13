Ngọc Sơn bán được 100 nghìn băng đĩa, thành hiện tượng

Mới đây, chương trình Kính đa chiều đã lên sóng với sự tham gia của danh ca Ngọc Sơn.



Ngọc Sơn

Tại chương trình tuần này, Ngọc Sơn chia sẻ về con đường sự nghiệp của mình: "Cơ duyên đến với băng video ca nhạc đầu tiên là vào năm 1997, khi tôi biểu diễn trong một chương trình ở An Giang và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Cùng tham gia chương trình hôm đó có nhạc sĩ Thế Hiển, anh khuyên tôi nên đa dạng hóa phong cách biểu diễn. Lời góp ý ấy đã khơi gợi trong tôi một hướng đi mới.

Bởi chất giọng của tôi mang màu sắc bolero trữ tình nhưng niềm yêu thích nhạc sĩ cũng chảy trong người tôi.

Sau đó, tôi cùng nhạc sĩ Thế Hiển và một thành viên khác quyết định thu âm lại toàn bộ chương trình để làm kỷ niệm. Không ngờ cuộn băng video ấy được khán giả vô cùng yêu thích và truyền tay nhau sao chép.

Trước sức nóng của tôi, hãng băng nhạc VAFACO mời tôi thu âm và nhanh chóng trở thành hiện tượng khi bán được hơn 100 nghìn băng đĩa.

Sau VAFACO, tôi tiếp tục hợp tác với hãng băng đĩa như Kim Lợi, Mưa Hồng, Rạng Đông, Làng Văn,… Các băng đĩa của tôi bán rất chạy, từ trong nước đến hải ngoại. Đặc biệt, những bài hát như Tình cha, Lòng mẹ, Công tử Bạc Liêu… vẫn gắn liền với tôi cho đến hiện tại.

Ngày xưa, quy trình sản xuất băng video vô cùng vất vả, có thể mất cả tuần để hoàn thành vì phải đợi thời tiết phù hợp. Máy quay thủ công nên phải quay đi quay lại nhiều lần. Đến khâu dựng video cũng phải họp cả ekip, từ nhạc đến đạo diễn, chủ đầu tư, nếu sản phẩm chưa đúng ý thì phải làm lại.

Dẫu khó khăn là vậy nhưng tôi lại vô cùng hạnh phúc vì có những kỷ niệm đáng nhớ cùng những bài hát bất hủ".

Về thế hệ ca sĩ trẻ hiện nay, Ngọc Sơn nói: "Tôi nghe rất nhiều thể loại nhạc, thấy các bạn trẻ hát tốt, mềm mại và dễ thương. Âm nhạc của các bạn hay và tích cực, có nhiều màu sắc khác nhau. Các bạn cũng rất nhiều sáng tạo khi kết hợp cải lương hay âm hưởng Bắc Trung bộ.

Có thể nói, dù thời gian đã trôi, âm nhạc Việt Nam ngày nay đã bước sang kỷ nguyên số nhưng khi nhắc lại thập niên 90, trong ký ức của nhiều người vẫn còn nguyên hình ảnh những cuộn băng video ca nhạc giản dị".