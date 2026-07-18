Ngọc nữ showbiz ly hôn đại gia sau 10 năm cưới: “Hơn 2 giờ sáng tôi đã phải thức dậy để trông con”

Công chúng sốc nặng trước góc khuất trong hôn nhân của ngọc nữ đình đám showbiz và đại gia nức tiếng.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Nhật Bản gốc Hàn Quốc Kim Young Ah và đại gia Shiba Kotaro (người sáng lập AKB48) đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của họ sau 1 thập kỷ chung sống. Tới chiều 17/7, mỹ nhân họ Kim vừa lần đầu chia sẻ về những góc khuất trong cuộc hôn nhân với đại gia người Nhật Bản khi làm khách mời trên chương trình Sau Khi Chồng Say Giấc (đài TV Asahi).

Ngay trên sóng truyền hình mới đây, Kim Young Ah đã có những phát ngôn gây ngỡ ngàng: “Thời điểm sau khi sinh con cho chồng cũ đại gia, tôi đã rơi vào trạng thái bất ổn về mặt cảm xúc suốt 3 năm trời. Trước đó, tôi chỉ nghĩ đến công việc, nhưng sau khi có con, ưu tiên của tôi đã chuyển hoàn toàn sang con cái. Tôi thay đổi tới mức làm cho những người xung quanh cũng phải cảm thấy lo lắng. Vì không muốn con khóc nhè khi thức dậy, nên tôi thường dậy từ 2 rưỡi sáng để trông chừng bé. Tôi cần phải ở trong tâm thế sẵn sàng trước khi con thức giấc vào lúc 3 giờ sáng”.

Kim Young Ah gây sốc khi lần đầu chia sẻ về những góc khuất trong cuộc hôn nhân với đại gia xứ mặt trời mọc. Ảnh: Naver

Việc Kim Young Ah đột ngột thay đổi nếp sống đã dẫn đến những biến động trong mối quan hệ giữa 2 vợ chồng cô. Ngọc nữ họ Kim tâm sự: “Dù vợ chồng tôi cũng có những lúc hẹn hò riêng tư, nhưng tôi lại cứ cảm thấy bồn chồn, tự hỏi liệu bỏ con ở nhà để đi ăn uống với ông xã như vậy có ổn hay không. Ngay cả ở giai đoạn con bắt đầu làm quen với nhà trẻ, tôi cũng liên tục tìm tới tận trường con để ngó vào trong với tâm trạng bồn chồn vì thấy lo lắng cho bé. Có người nói với tôi rằng những cảm xúc tiêu cực của người mẹ có thể sẽ chuyển sang cho cả đứa con. Tôi để ý thấy trong khi những đứa trẻ khác không quấy khóc thì con tôi lại cứ khóc nhè trong nhà trẻ. Giáo viên cũng làm việc với tôi về chuyện này luôn”.

Những chia sẻ mới đây của Kim Young Ah đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Nate

Còn nhớ hồi tháng 12/2024, Kim Young Ah gây sốc khi tuyên bố ly hôn đại gia Shiba Kotaro: “Chúng tôi đã chia tay nhau vào mùa thu”. Thời điểm ấy, nữ diễn viên cho biết mình và ông xã đại gia chia tay trong hòa bình: “Chúng tôi luôn trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Hiện tôi và anh ấy quyết định đi trên con đường của riêng mình. Tuy nhiên, với tư cách là người cha người mẹ, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc và dành tình yêu thương cho cậu con trai bảo bối của mình”. Cuối bài đăng thông báo chuyện ly dị, người đẹp họ Kim bày tỏ hy vọng tiếp tục được người hâm mộ ủng hộ: “Với tư cách là 1 người mẹ, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ rất cảm kích nếu tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các bạn. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tôi”.

Thông tin Kim Young Ah đột ngột ly hôn đại gia làng giải trí đã khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng vào thời điểm lúc bấy giờ, bởi trước đó công chúng đều tưởng rằng nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như mơ.

Nữ diễn viên Kim Young Ah tuyên bố ly hôn đại gia Nhật Shiba Kotaro vào thời điểm cách đây hơn 1 năm. Ảnh: Nate

Kim Young Ah ra mắt tại Hàn Quốc vào năm 2003 với tư cách diễn viên qua tác phẩm sitcom Nonstop 3. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục đảm nhận vai phụ trong 1 số bộ phim truyền hình khác. Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng quyến rũ, người đẹp hoạt động ở cả mảng người mẫu. Sau khi không ghi được dấu ấn đáng kể ở xứ sở kim chi, Kim Young Ah chuyển hướng sang hoạt động tại Nhật và gặt hái được nhiều thành công với vai trò người mẫu.

Tại xứ sở mặt trời mọc, cô gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với đại gia Shiba Kotaro. Theo DongA, thu nhập hàng năm của Shiba Kotaro tại thời điểm 2014 ước tính vào khoảng 2 tỷ won (34,5 tỷ đồng). Sau khi kết hôn với người sáng lập AKB48, cuộc đời Kim Young Ah đã bước sang 1 trang mới hoàn toàn. Cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới và tận hưởng cuộc sống sang chảnh như “bà hoàng”. Tới năm 2016, mỹ nhân gốc Hàn và đại gia Nhật Bản hạnh phúc chào đón quý tử đầu lòng. Thế nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân tưởng chừng rất êm ấm này cũng “tan thành mây khói”.

Cuộc hôn nhân của mỹ nhân gốc Hàn và người sáng lập AKB48 đã làm tiêu tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ảnh: X

Thuở còn mặn nồng, cặp đôi 1 thời tận hưởng những chuyến du lịch ở khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Naver