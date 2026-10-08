Ngọc nữ hot nhất showbiz 2026 chưa đăng ký kết hôn mà đã có con 3 tháng tuổi, bé rất kháu khỉnh

Cả hình ảnh từ tiệc thôi nôi con của ngọc nữ hot nhất showbiz 2026 cũng vừa được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

Sáng 8/10, tờ 163 đưa tin, ngọc nữ hot nhất nhì Cbiz 2026 Vương Hiểu Huệ (phim Thư Tình Gửi Ngoại) đã tổ chức đám cưới và có con đầu lòng mà công chúng không hề hay biết. Đáng nói, đích thân mỹ nhân họ Vương lại lên tiếng khẳng định cô chưa từng đăng ký kết hôn.

Theo nguồn tin, Vương Hiểu Hiểu tổ chức hôn lễ vào ngày 28/12/2024. Điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên gen Z đã làm đám cưới từ trước khi trở nên nổi tiếng. Ký giả 163 tiết lộ, ông xã Vương Hiểu Huệ rất giàu có, hoạt động ngoài ngành giải trí. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới và giấu kín chuyện hôn nhân từ trước khi Thư Tình Gửi Ngoại gây sốt trên diện rộng.

Trong loạt ảnh hôn lễ vừa được công bố, người đẹp họ Vương xuất hiện với cả 2 tạo hình trang phục truyền thống và diện váy cưới hiện đại. Trên phông nền xuất hiện cả logo của đơn vị tổ chức đám cưới - Cửu Tam Hôn Lễ.

Đáng chú ý, trong bức ảnh chụp chung của đại gia đình còn có 2 đứa trẻ, trong đó nhiều nguồn tin cho biết đứa bé sơ sinh trông kháu khỉnh, đáng yêu đang được bế trên tay 1 người lớn chính là con của Vương Hiểu Huệ. Ngoài ra, hình ảnh hiếm hoi tại bữa tiệc mừng đầy tháng con của ngọc nữ họ Vương vào hôm 21/8 cũng vừa bị rò rỉ trên các diễn đàn trực tuyến. Từ đây, có thể suy ra rằng em bé tới nay đã được khoảng 3 tháng tuổi.

Loạt ảnh từ đám cưới của Vương Hiểu Huệ vừa bị rò rỉ trên mạng. Ảnh: 163

Con của Vương Hiểu Huệ có ngoại hình kháu khỉnh, đáng yêu, được 1 người lớn bế trên tay. Ảnh: 163

Truyền thông cũng vừa công bố luôn hình ảnh hiếm hoi từ tiệc mừng đầy tháng của con Vương Hiểu Huệ. Ảnh: 163

Trước đó vào tháng 9 năm nay, khi thông tin Vương Hiểu Huệ đăng ký kết hôn lần đầu lan truyền trên mạng xã hội, đích thân nữ diễn viên này đã lên tiếng phủ nhận: “Sao tôi lại không biết là mình đã đăng ký kết hôn rồi nhỉ?”. Tuy nhiên, tới nay cô mới chỉ phủ nhận chuyện đăng ký kết hôn chứ chưa hề lên tiếng phản bác lại thông tin đã tổ chức đám cưới và đón con đầu lòng.

Lý giải chuyện Vương Hiểu Huệ chưa đăng ký kết hôn dù đã tổ chức đám cưới và có con, ký giả 163 cho hay, khu vực Triều Sán nơi nữ diễn viên sống vốn có phong tục tổ chức đám cưới trước rồi mới đăng ký kết hôn sau, thậm chí là sinh con xong rồi mới bổ sung, hoàn tất thủ tục.

Truyền thông cũng nhận định, việc Vương Hiểu Huệ giấu chuyện kết hôn, sinh con nhằm mục đích muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Vương Hiểu Huệ vẫn chưa đăng ký kết hôn dù đã tổ chức đám cưới và đón con đầu lòng. Ảnh: 163, Getty Images

Song song với đó, truyền thông cùng công chúng cũng đổ đồn sự chú ý vào 1 chi tiết đáng ngờ, đó là thông tin Vương Hiểu Huệ đã tổ chức đám cưới và có con đột nhiên bị lộ ngay sau thời điểm nữ diễn viên vào đoàn phim Mật Mã Đỏ của CCTV. Từ đây, ký giả 163 đưa ra nhận định, có bên đối thủ đã cố tình đào bới thông tin đời tư vào thời điểm then chốt trong sự nghiệp nhằm cản trở sự phát triển của nàng ngọc nữ họ Vương.

Vương Hiểu Huệ sinh năm 1998 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cô từng làm họa sĩ minh họa và nhà thiết kế đồ họa trước khi lấn sân đóng phim. Trong năm 2026, Vương Hiểu Huệ đã vụt sáng trở thành sao nữ hot nhất nhì Cbiz nhờ thành công vang dội ngoài sức tưởng tượng của tác phẩm gây sốt phòng vé mang tên Thư Tình Gửi Ngoại.

Gần đây, nhiều thông tin cho biết Vương Hiểu Huệ đã ký hợp đồng với công ty giải trí lớn Nhất Tâm và hiện đang tích cực tham gia ghi hình cho bộ phim mới mang tên Mật Mã Đỏ.

Trước đây, cô từng bày tỏ rằng bản thân không muốn gia nhập vào showbiz. Khi ấy, nữ diễn viên cho biết mình còn thiếu kinh nghiệm diễn xuất, lo lắng khi đóng phim sẽ không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả, càng sợ đời tư bị đào xới tận gốc rễ. Thế nhưng theo thời gian, Vương Hiểu Huệ được cho là đã “hồi tâm chuyển ý” do không thể cưỡng lại nổi sức hút từ sự hào nhoáng nơi showbiz.