Ngọc Loan trở thành nhân vật quan trọng bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan từng là mỹ nhân Vbiz trước khi lui về hậu trường và trở thành giám đốc điều hành một thẩm mỹ viện.

Nhắc đến Ngọc Loan, nhiều khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh một trong những gương mặt nổi bật của The Face Vietnam 2016. Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt sắc sảo cùng thần thái đậm chất thời trang, cô nhanh chóng trở thành thí sinh nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong đội của huấn luyện viên Phạm Hương. Dù không tiến sâu đến chặng cuối, Ngọc Loan vẫn được đánh giá là một trong những mỹ nhân để lại nhiều dấu ấn của mùa giải năm đó.

Sau chương trình, thay vì tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghệ thuật như nhiều gương mặt bước ra từ The Face, Ngọc Loan lựa chọn một hướng đi khác. Người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trong showbiz và tập trung nhiều hơn cho lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ngành làm đẹp.

Ngọc Loan từng gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam 2016

Sau khi không còn xuất hiện thường xuyên trong các hoạt động giải trí, Ngọc Loan lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Thay vì tham gia các sự kiện showbiz, người đẹp dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, những chuyến du lịch và tận hưởng cuộc sống cá nhân.

Trên mạng xã hội, Ngọc Loan thường gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp, những chuyến công tác kết hợp du lịch ở nước ngoài hay cuộc sống thường nhật gắn liền với các thương hiệu xa xỉ. Người đẹp sinh năm 1993 sở hữu bộ sưu tập thời trang, túi xách và phụ kiện đến từ nhiều nhà mốt danh tiếng, cho thấy phong cách sống sang trọng được duy trì trong nhiều năm.

Không ít lần, Ngọc Loan khiến cư dân mạng trầm trồ khi xuất hiện bên những chiếc xe sang có giá trị lớn hoặc check-in tại các địa điểm được giới thượng lưu ưa chuộng. Dù không thường xuyên chia sẻ về tài sản cá nhân, những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân phần nào hé lộ cuộc sống đủ đầy và đẳng cấp của mỹ nhân từng bước ra từ The Face.

Học trò Phạm Hương dù không có vịt rí cao ở cuộc thi nhưng tăng độ nhận diện với công chúng

Sau cuộc thi, Ngọc Loan tham gia các sự kiện nhiều thương hiệu xa xỉ

Tuy nhiên, Ngọc Loan dần dà không hoạt động giải trí sôi nổi. Dù vậy, cuộc sống của mỹ nhân này đã có nhiều thay đổi

Khác với thời điểm còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Ngọc Loan hiện xây dựng hình ảnh của một nữ doanh nhân thành đạt. Sự xuất hiện của cô giờ đây không còn gắn với sàn diễn hay các dự án giải trí mà chủ yếu liên quan đến công việc điều hành doanh nghiệp, các sự kiện thương mại và những hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp.

Những năm gần đây, Ngọc Loan được biết đến với vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Nếu bác sĩ Chiêm Quốc Thái đảm nhận vai trò chuyên môn thì Ngọc Loan thường xuyên xuất hiện với tư cách người đại diện điều hành, tham gia các hoạt động đối ngoại, sự kiện doanh nghiệp, hợp tác quốc tế và phát triển thương hiệu.

Vai trò này được thể hiện khá rõ trong sự kiện doanh nghiệp châu Á diễn ra mới đây tại Trung Quốc. Xuất hiện với tư cách giám đốc điều hành, Ngọc Loan đại diện đơn vị tham dự chương trình, nhận giải thưởng dành cho doanh nghiệp và đồng thời được vinh danh ở hạng mục cá nhân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ đây là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ trong công việc quản lý và điều hành.

Ngọc Loan hãnh diện check-in bên standee thẩm mỹ viện mà cô điều hành tại sự kiện ở Trung Quốc

Trong những hoạt động của thẩm mỹ viện, cô luôn công khai xuất hiện cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái