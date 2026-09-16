Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa gửi một thông điệp cứng rắn tới các quốc gia phương Tây đối lập.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov tin tưởng Nga cuối cùng sẽ giành lại được lượng vàng và dự trữ ngoại hối hiện đang bị đóng băng ở các ngân hàng phương Tây.

Hơn nữa, các quốc gia đang phong tỏa tài sản của Nga sẽ phải trả lại lợi nhuận bị chiếm đoạt bất hợp pháp từ các quỹ này cho những người chủ sở hữu đích thực.

Ông Lavrov lưu ý phương Tây hiện đang tích cực cố gắng định hình vụ việc như thể bất chấp các khoản tiền bị đóng băng thuộc về Nga, mọi lợi nhuận từ chúng vượt quá phần đã thỏa thuận đều không thuộc về Nga.

Điều này sẽ hợp lý nếu khoản tiền nói trên không bị tịch thu và đóng băng. Tuy nhiên trong điều kiện Nga không định đoạt được tài sản của mình và không thể nhận một khoản lãi suất cần thiết, việc sử dụng lợi nhuận bổ sung từ tài sản bị đóng băng để tài trợ cho một cuộc chiến chống lại Nga là điều không thể biện minh được đối với bất kỳ hình thức nào.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi thông điệp cứng rắn tới phương Tây.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh mặc dù Ủy ban châu Âu vẫn muốn tịch thu tài sản của Nga và dự định chỉ hoàn lại sau khi Nga trả cho Ukraine một số khoản "bồi thường" nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, ông Lavrov vẫn không nghi ngờ gì về việc Nga cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu lấy lại vàng và dự trữ ngoại hối của mình.

Bộ trưởng Ngoại giao cũng tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên lập trường của Nga vẫn không thay đổi kể từ khi bắt đầu Chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo Topwar



