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Ngô Tố Uyên khoe vóc dáng nuột nà cùng Thành Chung ăn mừng CLB Hà Nội thắng Ninh Bình

Tiên Tiên
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Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Thành Chung sau màn ngược dòng kịch tính của CLB Hà Nội trước Ninh Bình tại V.League.

Tối ngày 30/10/2026, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC đã tạo nên một màn ngược dòng mãn nhãn khi đánh bại CLB Ninh Bình với tỷ số 2-1 ở vòng 6 Giải VĐQG V.League 2026/27. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, không khí ăn mừng bùng nổ trên các khán đài. Tâm điểm chú ý thuộc về cặp đôi trung vệ Nguyễn Thành Chung và bà xã Ngô Tố Uyên.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Ngô Tố Uyên đã xuống sân để chia vui cùng chồng. Khoảnh khắc Thành Chung nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt eo bà xã trên thảm cỏ Hàng Đẫy nhanh chóng trở thành khoảnh khắc "gây sốt". Tố Uyên diện chiếc áo thi đấu của Hà Nội FC cùng chân váy ngắn đen và tất cao cổ. Phong cách thể thao năng động giúp cô khoe trọn đôi chân thon dài và vóc dáng mảnh mai. Dù đã là "mẹ hai con", nhan sắc ngọt ngào, gương mặt thanh tú cùng thần thái rạng rỡ của người đẹp sinh năm 2000 vẫn khiến đông đảo fan hâm mộ trầm trồ.

Thành Chung ăn mừng cùng vợ (Ảnh: Tố Uyên)

Trước đó, trận đấu diễn ra kịch tính, đội khách Ninh Bình vươn lên dẫn trước từ sớm ở phút 16 nhờ bàn mở tỷ số của tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Hà Nội FC tràn lên tấn công mạnh mẽ. Lần lượt Yuval Sade san bằng tỷ số ở phút 64 và ngoại binh Aymeric Faurand-Tournaire lập siêu phẩm sút xa ở phút 90+2, mang về 3 điểm trọn vẹn cho đại diện Thủ đô. Sự kiên cường của hàng thủ, trong đó có vai trò chỉ huy của Thành Chung, đã góp công lớn giúp đội nhà đứng vững trước các đợt hãm thành của đối phương.

Thành Chung thi đấu năng nổ (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Mối tình của Thành Chung và Tố Uyên (thường gọi là Uyên Kem) bắt đầu từ quê nhà Tuyên Quang vào năm 2017. Sau 5 năm gắn bó ngọt ngào, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng đám cưới hoành tráng vào tháng 4/2022. Tổ ấm của nam trung vệ Hà Nội FC thêm trọn vẹn khi lần lượt chào đón hai quý tử (bé Leo vào tháng 9/2022 và bé Rion vào đầu năm 2026). Dù bận rộn với công việc kinh doanh thời trang riêng và chăm sóc gia đình, Tố Uyên vẫn luôn thu xếp thời gian ra sân cổ vũ, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho Thành Chung thăng hoa trên con đường sự nghiệp.

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