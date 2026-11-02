Ngô Bảo Ngọc trả sash, từ bỏ suất thi MGI All Stars

Quyết định được chính Bảo Ngọc công bố tại sự kiện của Sen Vàng chiều 2/11, khiến nhiều Hoa hậu, Á hậu có mặt không khỏi bất ngờ.

Chiều 2/11, công ty Sen Vàng tổ chức sự kiện công bố các đại diện Việt Nam chuẩn bị tham gia những đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo kế hoạch ban đầu, Khánh Như sẽ đến với Miss International, Thu Trà chinh chiến tại Miss Intercontinental, còn Ngô Bảo Ngọc được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tại MGI All Stars.

Sự kiện quy tụ đông đảo Hoa hậu, Á hậu đình đám của showbiz Việt đến chúc mừng các người đẹp. Có thể kể đến Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, Đoàn Thiên Ân, Tiểu Vy, Lê Hoàng Phương cùng các Á hậu Cẩm Ly, Bảo Hà... Dàn mỹ nhân đều xuất hiện với diện mạo được đầu tư chỉn chu, tạo nên màn đọ sắc thu hút sự chú ý.

Clip: "Vũ trụ visual" dàn Hoa hậu, Á hậu xuất hiện tại sự kiện của công ty Sen Vàng

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Hoa hậu Tiểu Vy

Hoa hậu Quế Anh

Hoa hậu Yến Nhi

Hoa hậu Kiều Duy

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Á hậu Cẩm Ly

Tuy nhiên, tâm điểm của chương trình chính là phần công bố Ngô Bảo Ngọc thông báo rút khỏi MGI All Stars mùa 2. Trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời, người đẹp trực tiếp chia sẻ lý do không tiếp tục hành trình quốc tế như kế hoạch ban đầu. Thông tin này khiến những người có mặt không khỏi ngỡ ngàng, bởi trước đó cô đã được công bố là đại diện Việt Nam tại cuộc thi.

Nói về quyết định dừng lại, Ngô Bảo Ngọc cho biết nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi trong định hướng tổ chức của cuộc thi quốc tế. Cụ thể, nếu ở mùa đầu tiên, mỗi quốc gia chỉ có một đại diện, thì sang mùa 2, quy định này đã thay đổi sang mỗi quốc gia có thể chọn 2 đại diện. Điều đó khiến kế hoạch và chiến lược mà Sen Vàng xây dựng riêng cho người đẹp không còn phù hợp. Sau quá trình trao đổi, hai bên quyết định không tiếp tục tham gia mùa giải năm nay.

Theo thông tin ban đầu, Á hậu Ngô Bảo Ngọc được cử là đại diện Việt Nam ở MGI

Ngô Bảo Ngọc chia sẻ: "Có một điều em mong muốn được chia sẻ là vì có một sự thay đổi định hướng từ phía ban tổ chức quốc tế khác đi so với lại cuộc thi ở mùa 1. Cụ thể là ở mùa 2 thì không còn duy nhất một đại diện để đứng lên trên sân khấu của MGI All Stars.

Thì chính sự thay đổi này đã có những cái khác đi so với những cái kế hoạch và những cái tính toán chiến lược ban đầu của công ty dành riêng cho Ngô Bảo Ngọc. Sau nhiều sự thỏa thuận, sau nhiều sự gọi là bàn luận thì giữa công ty anh Nam, chị Dung và Ngọc, chúng tôi đưa ra một quyết định thật sự hơi tiếc nuối rằng chúng tôi sẽ không tham dự MGI All Stars mùa hai năm nay. Ngô Bảo Ngọc sẽ không là đại diện Việt Nam ở tại MGI All Stars ở thời điểm này.

Thật lòng thì em cảm thấy rất là tiếc nuối. Và vì đây là một ước mơ, ước mơ mà mình đã nỗ lực rất là nhiều. Nhưng điều mà Ngọc cảm thấy chạnh lòng và tiếc nuối nhiều hơn đó chính là công sức của rất rất nhiều người đã đồng hành cùng Ngọc, đã say yes với Ngọc, đã ở bên cạnh Ngọc, chuẩn bị rất là chỉnh chu cho hành trang sắp tới".

Clip: Á hậu Bảo Ngọc quyết định từ bỏ suất thi

Không chỉ riêng Ngô Bảo Ngọc, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định này. Đại diện Sen Vàng cho biết công ty từng có những băn khoăn khi xuất hiện thông tin nhiều thí sinh Việt Nam có thể cùng tham gia một mùa giải MGI All Stars. Theo quan điểm của anh, việc có nhiều đại diện đến từ cùng một quốc gia tại một cuộc thi có thể khiến sự chú ý của khán giả bị phân tán, đồng thời tạo ra những áp lực so sánh không cần thiết cho các thí sinh.

Hoàng Nhật Nam nhấn mạnh: "Trước hết thì tôi muốn chia sẻ rằng quyết định không tiếp tục cử Á hậu Ngô Bảo Ngọc tham dự MGI All Stars mùa 2 là một quyết định khiến chúng tôi vô cùng tiếc nuối. Như quý vị đã biết, trước đây tôi từng bày tỏ những cái sự băn khoăn của mình khi xuất hiện thông tin có thể có nhiều hơn một thí sinh Việt Nam cùng tham dự cuộc thi. Và đến hôm nay thì tôi cùng với công ty Sen Vàng vẫn giữ vững cái quan điểm đó.

Cá nhân tôi không ủng hộ việc có nhiều thí sinh Việt Nam cùng tham gia trong cùng một cuộc thi sắc đẹp quốc tế trong cùng một mùa giải thưa quý vị. Bởi theo kinh nghiệm của chúng tôi, một hành trình thi quốc tế thì đòi hỏi rất là nhiều cái sự đầu tư về thời gian, công sức, tài chính, chiến lược truyền thông. Khi có nhiều thí sinh đến từ một quốc gia thì việc so sánh giữa các thí sinh là điều khó tránh khỏi, trong khi sự quan tâm và ủng hộ của khán giả cũng có thể sẽ bị phân tán rất nhiều. Và những cái sự tranh cãi giữa các nhóm khán giả cũng vô tình sẽ tạo những cái áp lực không đáng có lên các cô gái.

Thì đó là quan điểm của tôi dưới góc độ của một người làm nghề, một người đã đồng hành cùng nhiều đại diện Việt Nam trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên thì tôi cũng khẳng định rằng tôi hiểu rằng mỗi tổ chức có quyền lựa chọn định hướng riêng và mỗi thí sinh đều có quyền theo đuổi ước mơ của mình, tôi tôn trọng những quyền lựa chọn đó.

Và với Sen Vàng, khi lựa chọn cô gái xinh đẹp Ngô Bảo Ngọc đang đứng cạnh tôi ở đây, thì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng những kế hoạch đầu tư, chuẩn bị dựa trên định hướng được trao đổi ban đầu. Và khi định hướng ấy đã thay đổi, thì chúng tôi nhận thấy là hành trình này không còn phù hợp với chiến lược đã đặt ra. Tôi cũng có nói chuyện với ba mẹ của Bảo Ngọc. Phụ huynh, ba mẹ của Bảo Ngọc cũng rất là trăn trở và cũng có những cái chia sẻ, có những cái lo lắng với cô con gái của mình. Tôi rất là cảm thấy xúc động với những cái tình cảm đó của cha mẹ. Và chúng tôi tôn trọng quyết định của ban tổ chức MGI All Stars và rất trăn trở khi tự mình phải đưa ra quyết định ngừng lại. Điều khiến tôi tiếc nuối nhất hôm nay chính là những nỗ lực tâm huyết của Ngô Bảo Ngọc cùng cả ekip đã dành cho hành trình này".

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Như vậy, sau quá trình trao đổi giữa người đẹp và đơn vị quản lý, Ngô Bảo Ngọc sẽ không đại diện Việt Nam tham dự MGI All Stars mùa 2 ở thời điểm hiện tại. Đây là quyết định khiến cả người trong cuộc lẫn ê-kíp tiếc nuối, đặc biệt khi nàng hậu đã dành nhiều thời gian chuẩn bị cho giấc mơ quốc tế. Dẫu vậy, Sen Vàng cho biết lựa chọn dừng lại xuất phát từ sự thay đổi trong định hướng ban đầu, thay vì tiếp tục một hành trình không còn phù hợp với chiến lược đã xây dựng.