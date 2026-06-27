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Nghiên cứu bổ sung biên chế gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Anh Văn
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Thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 731 của Thủ tướng gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả 11 Nghị quyết của Chính phủ.

Nghiên cứu biên chế chính quyền địa phương gắn với mô hình 2 cấp năm 2026 - Ảnh 1.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cần thực hiện cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo các phương án đã đề xuất, hoàn thành trước 30/6 và gửi Bộ Tư pháp kết quả thực hiện trước 3/7.

Các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và gửi Bộ Tư pháp trước 3/7.

Các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Xây dựng, Y tế rà soát lại 22 thủ tục hành chính đã phân cấp nhưng vẫn yêu cầu xin ý kiến của cơ quan cấp trên để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm phân cấp triệt để, gửi Bộ Tư pháp trước 3/7.

Bộ Tư pháp tổng hợp, rà soát độc lập, báo cáo Thủ tướng trước 5/7.

" Bộ Nội vụ chủ trì, hướng dẫn các địa phương rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế phù hợp với khối lượng thủ tục hành chính được phân cấp, phân định thẩm quyền, nhất là cấp xã; nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung biên chế gắn với nhiệm vụ mới và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ", công văn nêu rõ.

Thủ tướng lưu ý các bộ ngành cần thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu; mở rộng việc sử dụng dữ liệu đã có để thay thế thành phần hồ sơ, giấy tờ mà cơ quan Nhà nước quản lý.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện, vận hành ổn định Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung; khắc phục triệt để lỗi kỹ thuật; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống của địa phương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; phân cấp triệt để, không để tình trạng đã phân cấp nhưng vẫn phải xin ý kiến Trung ương.

Mặt khác, người đứng đầu Chính phủ lưu ý hoàn thiện cơ chế hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra trên cơ sở quản lý rủi ro; xây dựng tiêu chí phân loại đối tượng quản lý theo mức độ tuân thủ để thực hiện có hiệu quả cơ chế chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm soát chặt, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm, đơn giản hóa; kiểm soát việc hình thành thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh dưới hình thức gián tiếp thông qua quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình nội bộ hoặc các yêu cầu hành chính phát sinh.

Về phía địa phương, Thủ tướng yêu cầu bố trí đủ nguồn lực để giải quyết các thủ tục hành chính đã được phân quyền, phân cấp, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, chậm trễ đối với cá nhân, tổ chức.

Người đứng đầu Chính phủ đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, nhất là việc phát sinh thêm thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc quy trình giải quyết ngoài quy định.

Bộ Tư pháp được giao kiểm soát chặt, không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh sau khi cắt giảm, đơn giản hóa, đồng thời tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, báo cáo Thủ tướng trước 5/7 cùng với báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện 11 nghị quyết của các bộ, địa phương.

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Tags

bộ Nội vụ

Bộ Y tế

tỉnh Quảng NInh

bộ tư pháp

biên chế chính quyền địa phương

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