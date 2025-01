Nghịch tử sát hại mẹ và anh trai sáng mùng 2 Tết ở Quảng Ninh: Hé lộ nguồn cơn

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh vào ngày 30/1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo chia sẻ, một người đàn ông đã sát hại mẹ ruột và anh trai.

Thông tin này khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa khi vụ việc thương tâm lại xảy ra đúng vào dịp năm mới. Và không hiểu vì lý do nào mà đối tượng lại ra tay tàn ác với chính người thân ruột thịt của mình như vậy?

Nghi phạm Đỗ Văn Lưu tại cơ quan công an.

Ông Đặng Văn Quý, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 9 (xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ án mạng nói trên, theo nguồn tin trên báo Tin tức

Sự việc xảy ra lúc 7 giờ ngày 30/1, nghi phạm Đỗ Văn Lưu (SN 1973) đã ra tay đâm chết mẹ ruột là bà Đ.T.C. (SN 1933) và anh trai tên Đ.V.T.A. (SN 1954), cùng trú tại thôn 9. Nguồn cơn vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

Người dân sống xung quanh hiện trường cho biết, sáng ngày 30/1, người anh trai sống ở gần đó có sang nhà mẹ đẻ chơi Tết. Do mâu thuẫn, Lưu đã dùng dao đâm chết ông A. Khi bà C. hô hoán và can ngăn cũng bị Lưu đâm chết.

Ông Quý thông tin thêm, bà C. có 8 người con, Lưu là thứ 6. Đối tượng không có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập, không có dấu hiệu dùng chất kích thích, rượu bia trước khi ra tay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.