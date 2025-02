Người đàn ông đánh gãy mũi nam sinh 17 tuổi giữa phố ở Nghệ An: Nạn nhân kể nguồn cơn

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thêm đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc nam sinh mặc áo shipper bị một người đàn ông cao to đánh đập giữa đường khiến dư luận bức xúc.

Trong đoạn clip, người đàn ông hùng hổ đấm đá vào mặt, đầu, người nam sinh đang ngồi trên xe máy. Bị đánh, nam sinh không phản kháng mà chỉ biết ôm đầu chịu trận và có giải thích: "Em không chửi anh". Một số người có mặt ở hiện trường đã can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục muốn lao vào hành hung nam sinh. Trong một hình ảnh khác cho thấy, nạn nhân bị thương, chảy máu ở vùng miệng. Hành động của người đàn ông khiến người xem vô cùng bức xúc.

Người đàn ông lao vào đấm nam sinh.

Dù nam sinh đã giải thích, người này vẫn lao vào đạp nạn nhân.

Được biết, sự việc xảy ra trên đường Trần Phú (TP.Vinh, Nghệ An). Diễn biến vụ việc được một người đi ô tô đang dừng đèn đỏ ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Sau khi bị đánh, nạn nhân đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh.

Nạn nhân bị đánh là em Nguyễn Quang Sang (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh). Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online vào tối 18/2, Sang vẫn chưa hết hoảng loạn. Nạn nhân được gia đình đưa đi chụp chiếu với chẩn đoán ban đầu là gãy mũi, tổn thương mùng việng.

Em Sang bị đánh bị thương vùng mặt.

Nạn nhân được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Kể lại nguồn cơn sự việc, Sang cho biết chiều 18/2, sau giờ học, em mượn áo shipper của bạn mặc về cho đỡ lạnh. Khi đi tới đoạn ngã tư đường Trần Phú, gần Bệnh viện TP.Vinh sang dừng đèn đỏ và xảy ra va chạm nhẹ với một người đàn ông đang đi bộ băng qua đường. Nam sinh chưa kịp giải thích và xin lỗi thì đã bị người này lao vào đánh tới tấp.

Gia đình Sang vô cùng bất bình khi xem hình ảnh con bị đánh, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối tượng đánh người.

Đặng Thái Hoàng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Nguồn tin trên báo Nghệ An cho biết, ngay khi nắm được thông tin, công an phường Quang Trung phối hợp Công an TP.Vinh đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Danh tính người hành hung em Sang đã được xác định là Đặng Thái Hoàng (SN 1995). Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của các bên để làm rõ, xử lý vụ việc.