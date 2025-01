Chuyện công an tới tận nhà tìm người phụ nữ nghèo: Thông tin bất ngờ vào chiều 29 Tết

Mới đây, MXH xôn xao câu chuyện người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được các đồng chí công an đến tận nhà trao lại số tiền 1,5 triệu đồng do chị này đánh rơi trên đường đi chợ chiều 28 Tết. Gia đình chị Hoa có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh ngôi nhà đơn sơ, bà cụ nằm dưới nền đất trải chiếu giữa thời tiết giá lạnh cùng dáng vẻ gầy guộc, tiều tụy của chị Hoa khiến ai nấy xót xa.

Sau khi câu chuyện được lan tỏa trên mạng xã hội, rất nhiều nhà hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước đã chung tay giúp đỡ, mong chia sẻ bớt khó khăn với gia đình.

Đến chiều nay (28/1, tức 29 tháng Chạp), trên fanpage của Công an xã Vĩnh Thái thông báo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thái và công xã Vĩnh Thái đã nhận được số tiền hơn 90 triệu đồng để ủng hộ cho gia đình chị Hoa.

Đại diện công an xã, chính quyền địa phương đến thăm gia đình chị Hoa chiều 29 Tết.

Với số tiền trên, Mặt trận Tổ quốc và công an xã Vĩnh Thái sẽ công khai trực tiếp danh sách các nhà hảo tâm trên fanpage của công an xã và gia đình chị Hoa ngay khi ngân hàng chính thức hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Chính quyền địa phương và công an xã xin dừng nhận hỗ trợ cho trường hợp của chị Hoa, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm, giúp đỡ.

Thông tin từ công an xã Vĩnh Thái cho biết thêm, gia đình chị Hoa là hộ nghèo của xã, thường xuyên được các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và các cấp quan tâm, động viên hàng quý, hàng năm song họ vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhận được thông tin này, nhiều người cũng cảm thấy vui mừng, hạnh phúc và phần nào nhẹ nhõm hơn khi biết năm nay gia đình chị Hoa sẽ có một cái Tết vui hơn, đủ đầy hơn và từ đây cuộc sống của họ phần nào bớt khổ hơn.

Hình ảnh bên trong ngôi nhà của chị Hoa vào tối 28 Tết khiến nhiều người thương cảm, trăn trở.

Trước đó vào chiều 28 Tết, chị Lê Thanh Thuý (SN 1983, ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái) về việc chị này nhận được số tiền 1,5 triệu đồng, kẹp trong một tờ giấy có ghi vài dòng chữ nguệch ngoạc: "Chuối + cau trầu. Rau màu + 10kg nếp".

Công an xã Vĩnh Thái đã đăng tải hình ảnh, thông tin lên fanpage để tìm chủ nhân số tiền nói trên. Nhận được thông tin liên hệ của chị Hoa, công an xã đã đến xác minh và trao lại của rơi cho chủ nhân.