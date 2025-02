Vụ tài xế ô tô đánh shipper, thách thức “gọi công an giùm tao cái”: Công an lên tiếng

Liên quan đến vụ việc người đàn ông đi ô tô đấm túi bụi shipper sau va chạm rất nhỏ trên đường, được biết, nơi xảy ra sự việc là khu vực đường Trần Văn Ơn (phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Nguồn tin trên báo Thanh Niên cho hay, theo một số người dân thì tài xế điều khiển chiếc ô tô màu đỏ, mang BKS 77A-302.XX trong đoạn clip tên L. (31 tuổi, ở TP.Quy Nhơn).

Lãnh đạo Công an phường Nguyễn Văn Cừ đã nắm thông tin về vụ việc, đang làm rõ vấn đề để báo cáo lãnh đạo Công an TP.Quy Nhơn nên chưa thể thông tin cụ thể.

Người đi xe máy chủ động nhường đường nhưng vẫn bị tài xế ô tô hành hung.

Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 14/2, một tài xế xe ôm công nghệ Grab đang di chuyển trên đường Trần Văn Ơn thì gặp ô tô màu đỏ đi ngược chiều. Vì đoạn đường hẹp, lại có 2 ô tô khác đang đỗ 2 bên đường nên các phương tiện bị hạn chế di chuyển.

Người dân có mặt tại hiện trường ra can ngăn nhưng đối tượng không dừng tay.

Người đi xe máy đã chủ động lùi lại để nhường đường cho ô tô. Tuy nhiên, vì ô tô tiến lên khá nhanh nên người đi xe máy không kịp lùi, suýt đổ xe và dẫn tới va chạm nhẹ. Lập tức, tài xế ô tô xuống xe chửi bới, đấm shipper túi bụi mặc người dân can ngăn. Khi nạn nhân nói sẽ gọi công an, tài xế ô tô thách thức: “Mày gọi công an giùm tao cái”.

Hành vi côn đồ, ngang ngược của tài xế ô tô khiến dư luận bức xúc.