Nghịch lý xe điện: Loạt thương hiệu 'rò rỉ' lợi nhuận thảm khốc, nhà cung ứng thượng nguồn lại trúng đậm vì giá nguyên vật liệu tăng

Kết quả kinh doanh mới nhất đã phơi bày một thực tại nghiệt ngã.

Đà tăng phi mã của chi phí nguyên vật liệu đang bào mòn trực tiếp lợi nhuận của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc - những doanh nghiệp vốn đang trầy trật trong vũng lầy chiến tranh giá cả. Ở chiều ngược lại, các nhà cung ứng thượng nguồn lại đang ghi nhận những khoản lãi kỷ lục.

Báo cáo ước tính kết quả kinh doanh mới nhất đã phơi bày một thực tại nghiệt ngã: Tăng trưởng sản lượng không đồng nghĩa với dòng tiền chảy vào túi các hãng xe.

BAIC BluePark New Energy Technology (đơn vị chuyên trách mảng xe năng lượng mới của tập đoàn nhà nước Beijing Auto) vừa công bố mức lỗ ròng dự kiến trong nửa đầu năm nay dao động từ 1,77 tỷ đến 1,97 tỷ Nhân dân tệ (NDT) - tương đương 261 triệu đến 291 triệu USD. Con số này chỉ cải thiện nhẹ so với khoản lỗ ròng 2,33 tỷ NDT của cùng kỳ năm ngoái, bất chấp một thực tế là sản lượng của hãng đã tăng vọt gần 38% (đạt 93.670 xe) và doanh số bán hàng tăng 7,3% (đạt 98.895 xe).

Hãng xe niêm yết tại sàn Thượng Hải này thừa nhận nguyên nhân thua lỗ kéo dài là do “tác động từ biến động giá nguyên liệu thô thượng nguồn và áp lực chi phí chung mà toàn ngành đang phải gánh chịu”.

Kịch bản tương tự cũng gọi tên Seres Group - đối tác sản xuất xe điện chiến lược của tập đoàn công nghệ Huawei. Nhà sản xuất ô tô niêm yết song song tại Hồng Kông và Thượng Hải này dự kiến sẽ ghi nhận mức lỗ ròng từ 1,5 tỷ đến 1,8 tỷ NDT trong nửa đầu năm, đảo chiều từ mức lợi nhuận ròng 2,94 tỷ NDT của cùng kỳ năm ngoái.

Seres đổ lỗi cho “sự tăng giá của các nguyên liệu thô chủ chốt, bao gồm chip nhớ, kim loại công nghiệp và lithium carbonate”. Trong đó, AITO Auto, công ty con cốt lõi của Seres, đã rơi vào thế thâm hụt với mức lỗ dự kiến từ 1,9 tỷ đến 2,15 tỷ NDT trong quý II, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi cùng kỳ năm ngoái.

Trước tình hình này, Jeff Chung, chuyên gia phân tích ngành ô tô của Citi tại Hồng Kông, đã hạ xếp hạng cổ phiếu Seres từ “trung lập” xuống “bán”, đồng thuận với đánh giá của ông đối với cổ phiếu niêm yết tại đại lục “do những rủi ro ngược chiều về biên lợi nhuận trước áp lực lạm phát chi phí, mất thị phần trước sức ép cạnh tranh và rủi ro suy giảm giá trị tài sản khi tiến hành nâng cấp các dòng xe”.

Áp lực bủa vây ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc hiện lớn đến mức ngay cả BYD cũng bắt đầu lung lay. Dù chưa công bố báo cáo ước tính nửa đầu năm, BYD cho biết doanh số bán xe mới của hãng trong 6 tháng đầu năm đã sụt giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, rơi xuống mức 1,8 triệu chiếc - đánh dấu đợt sụt giảm doanh số nửa đầu năm đầu tiên của hãng sau 6 năm. Trước đó, lợi nhuận quý I của BYD cũng đã bị thổi bay tới 55%.

Trong khi đó, khoản lỗ nửa năm của Guangzhou Automobile Group (GAC) dự kiến sẽ phình to lên tới 4,57 tỷ NDT, so với mức lỗ 2,53 tỷ NDT của năm ngoái. Công ty lý giải đây là “hệ quả cộng hưởng từ nhiều yếu tố bất lợi”, bao gồm chi phí bán hàng leo thang, sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu và áp lực tăng chi phí nguyên liệu thô thượng nguồn đè nặng lên phân khúc xe tự chủ thương hiệu của hãng.

GAC vốn dĩ sống khỏe nhờ vào nguồn lợi nhuận khổng lồ từ các liên doanh tỷ lệ 50-50 với các thương hiệu ngoại quốc, đặc biệt là Toyota và Honda. Thế nhưng, sự suy yếu vị thế của các thương hiệu Nhật Bản tại Trung Quốc, cộng hưởng với “chi phí bán hàng liên tục phình to và giá nguyên liệu đầu vào tăng cao”, đã kéo sập nguồn thu nhập đầu tư này của hãng.

Để tự cứu mình, GAC đang điên cuồng đẩy mạnh xuất khẩu. Hãng cho biết đã xuất xưởng 121.500 chiếc xe mang thương hiệu tự chủ trong nửa đầu năm, ghi nhận mức tăng trưởng thần tốc 132% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trái ngược với cảnh trầy trật kiếm từng đồng tiền lãi của các hãng xe, các nhà cung ứng vật liệu pin lại đang trải qua những ngày tháng hoàng kim.

CNGR Advanced Material (nhà cung ứng vật liệu năng lượng tiên tiến cho pin lithium-ion và sodium-ion toàn cầu) dự kiến lợi nhuận ròng nửa đầu năm sẽ đạt từ 1,25 tỷ đến 1,35 tỷ NDT, tương ứng mức tăng trưởng bùng nổ từ 71% đến 84%. Doanh nghiệp khẳng định đã “chớp thời cơ vàng từ sự bùng nổ của ngành năng lượng mới toàn cầu để củng cố vị thế dẫn đầu trong mảng vật liệu pin”.

Jiangsu Lopal Tech Group (nhà sản xuất vật liệu catốt lithium sắt photphat - LFP) dự kiến thu về khoản lợi nhuận ròng từ 373 triệu đến 447 triệu NDT trong nửa đầu năm, lội ngược dòng ngoạn mục từ khoản lỗ ròng 85 triệu NDT của năm ngoái nhờ hưởng lợi lớn từ “sự phát triển của mảng pin động lực và pin lưu trữ năng lượng”.

Trong khi đó, Aluminum Corporation of China (Chalco) (nhà sản xuất nhôm nhà nước lớn nhất Trung Quốc) dự báo lợi nhuận ròng bán niên sẽ dao động từ 11,2 tỷ đến 12,2 tỷ NDT, tăng vọt từ 58% đến 73% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ tận dụng triệt để các xu hướng phát triển của ngành và thị trường.

Shuhang Jiang, chuyên gia phân tích của Jefferies tại Hồng Kông, nhận định kết quả kinh doanh ước tính của Chalco đã vượt xa kỳ vọng dựa trên biến động giá cả hàng hóa. Ông nhấn mạnh nỗ lực tự chủ nguồn quặng bauxite của Chalco chính là chìa khóa vàng giúp hãng tối ưu hóa lợi nhuận bên cạnh các biện pháp kiểm soát chi phí nghiêm ngặt.

Theo: Nikkei, CNBC