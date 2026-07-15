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464 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An
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Công an tỉnh Ninh Bình và Bắc Ninh vừa công bố danh sách 464 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý phạt nguội qua hệ thống camera.

Ngày 14/7, Công an một số tỉnh thành vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm phạt nguội trong tuần qua.

Trong đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, trong tuần (ngày 23/6/2026 đến ngày 30/6/2026), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 133 lượt phương tiện vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Danh sách cụ thể như sau:

Cũng trong ngày 14/7,Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã đăng tải thông báo phạt nguội phát hiện qua hệ thống camera giám sát.

Theo đó, trong thời gian từ ngày 27/6 đến ngày 3/7, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 331 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong tổng số 331 trường hợp, lực lượng chức năng phát hiện 82 trường hợp vượt đèn đỏ; 174 trường hợp vi phạm vạch kẻ đường; 8 trường hợp rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm; 10 trường hợp dừng, đỗ sai quy định và 57 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách cụ thể như sau:

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