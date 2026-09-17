Nghịch lý ở quốc gia 'nghiện vàng' nhất thế giới

Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đang chứng kiến nhu cầu vàng trang sức suy yếu khi giá kim loại quý lập đỉnh. Người dân vẫn mua vàng, nhưng mua ít hơn, nhỏ hơn và theo cách khác.

Bỗng dưng chán vàng?

Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, vừa ghi nhận một tháng nhập khẩu vàng sụt giảm mạnh. Theo Bộ Thương mại Ấn Độ, nhập khẩu vàng trong tháng 8 giảm gần 58% so với cùng kỳ, xuống khoảng 2,3 tỷ USD. Trái lại, nhập khẩu bạc tăng vọt, đạt hơn 1 tỷ USD.

Diễn biến này đáng chú ý bởi phần lớn lượng vàng nhập khẩu vào Ấn Độ được sử dụng cho ngành trang sức. Vàng không chỉ là một loại tài sản đầu tư mà còn gắn với văn hóa, cưới hỏi, quà tặng và tích lũy tài sản của các hộ gia đình.

Tuy nhiên, khi giá vàng liên tục lập các mức cao, thói quen mua vàng đang bắt đầu thay đổi.

Giá cao khiến người Ấn Độ mua ít vàng trang sức hơn

Báo cáo mới nhất của Metals Focus cho thấy nhu cầu vàng trang sức tại Ấn Độ trong nửa đầu năm nay đã giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn khác của châu Á, cũng ghi nhận mức giảm sâu hơn.

Điểm đáng chú ý là người tiêu dùng không hoàn toàn quay lưng với vàng. Họ đang tìm cách thích nghi với mức giá mới.

Khi một món trang sức có giá cao hơn đáng kể, người mua có thể vẫn dành một khoản tiền tương tự nhưng nhận về ít vàng hơn. Các sản phẩm nhỏ hơn, thiết kế sử dụng ít kim loại quý hơn hay trang sức kết hợp đá quý và vật liệu khác đang trở nên phổ biến hơn.

Nói cách khác, giá trị chi tiêu cho vàng có thể vẫn cao, trong khi lượng vàng thực tế mà người tiêu dùng mua lại giảm xuống.

Đây cũng là lý do doanh thu bán lẻ trang sức đôi khi chưa phản ánh đầy đủ sự suy yếu của nhu cầu vàng vật chất. Ở phía sau chuỗi cung ứng, hoạt động chế tác và tinh luyện có thể chịu áp lực khi lượng vàng cần sử dụng giảm.

Một xu hướng khác cũng đang xuất hiện: thay vì mua trang sức, một bộ phận người tiêu dùng chuyển sang vàng miếng và vàng xu. Những sản phẩm này cho phép họ tiếp cận trực tiếp với giá vàng mà không phải trả thêm nhiều chi phí chế tác.

Người Ấn Độ thay đổi

Sự thay đổi tại Ấn Độ phản ánh một vấn đề rộng hơn của thị trường vàng toàn cầu: giá càng cao, nhu cầu trang sức càng chịu sức ép.

Metals Focus dự báo tiêu thụ vàng trang sức toàn cầu năm 2026 sẽ thấp hơn đáng kể so với vài năm trước. Nếu xu hướng này tiếp diễn, trang sức có thể không còn là nguồn cầu vàng lớn nhất, nhường vị trí cho hoạt động đầu tư vào vàng miếng và vàng xu.

Điều này tạo ra một nghịch lý. Giá vàng tăng giúp mỗi món trang sức có giá trị cao hơn, nhưng đồng thời khiến người tiêu dùng giảm lượng vàng trong từng món hàng, mua ít thường xuyên hơn hoặc trì hoãn quyết định mua.

Các nhà sản xuất cũng phải thích nghi bằng cách giảm hàm lượng vàng trong sản phẩm, sử dụng thêm đá quý, kim cương hoặc các vật liệu thay thế.

Tuy vậy, Metals Focus cho rằng nhu cầu trang sức suy yếu chưa đủ để làm đảo chiều xu hướng tăng của vàng. Các yếu tố như hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương, bất ổn chính sách tại Mỹ, lo ngại về tiền tệ và nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư vẫn đang hỗ trợ giá kim loại quý.

Điều đó có thể tạo ra một vòng lặp mới: giá vàng càng cao, trang sức càng khó bán theo trọng lượng; nhu cầu vật chất từ trang sức suy yếu, trong khi vai trò của nhà đầu tư và ngân hàng trung ương ngày càng lớn.

Vì vậy, việc nhập khẩu vàng của Ấn Độ giảm mạnh không đồng nghĩa người dân nước này đã "chán vàng". Với một thị trường mà vàng gắn sâu với văn hóa và tài sản hộ gia đình, điều đang thay đổi nhiều hơn có lẽ là cách người Ấn Độ mua vàng.

Họ vẫn muốn sở hữu vàng, nhưng với cùng một khoản tiền, họ đang mua ít gram vàng hơn, mua những sản phẩm nhỏ hơn hoặc chuyển từ trang sức sang vàng miếng và vàng xu.