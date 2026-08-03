Nghi vấn nhân viên Mỳ cay SEOUL rửa lại cốc dùng 1 lần để tái sử dụng

Đoạn clip nhân viên Mì Cay SEOUL rửa hàng loạt cốc nhựa dùng một lần đang gây tranh cãi trên MXH.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên của một cửa hàng thuộc hệ thống Mì Cay SEOUL rửa nhiều cốc nhựa dùng một lần trước giờ mở cửa đang lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 5.000 lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận.

Đoạn video được cho là do chính nhân viên này đăng tải trên tài khoản TikTok cá nhân với tiêu đề "Khởi động buổi sáng với 50 chiếc cốc".

Nữ nhân viên rửa cốc trước khi mở cửa hàng - Ảnh cắt từ clip

Trong clip, nữ nhân viên đang dọn rửa khu vực pha chế trước khi cửa hàng hoạt động. Điều khiến nhiều người chú ý là trong bồn rửa có rất nhiều cốc nhựa dùng một lần mang thương hiệu SEOUL được ngâm và rửa lại.

Sau khi được lan truyền sang Threads và nhiều nền tảng khác, hình ảnh trên nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn về việc những chiếc cốc nhựa dùng một lần có thể được tái sử dụng để đựng nước phục vụ khách hàng.

Rất nhiều chiếc cốc dùng một lần được cọ rửa lại - Ảnh cắt từ clip

Hiện chưa có thông tin xác nhận những chiếc cốc xuất hiện trong video có thực sự được tái sử dụng hay không. Tuy nhiên, đoạn clip đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nếu cốc dùng một lần được sử dụng lại. Một số bình luận cho rằng nếu chỉ là rửa để phân loại, thu gom hoặc phục vụ mục đích khác thì được chấp nhận, nhưng nếu dùng lại sẽ gây mất an toàn đến sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 18/8, Công ty TNHH Mỳ cay SEOUL đã ra văn bản thông báo: Nghiêm cấm tái sử dụng ly nhựa dùng một lần mang thương hiệu SEOUL.

Thông báo này được gửi tới các chủ cửa hàng, quản lý và nhân viên các cơ sở thuộc Hệ thống Mì Cay SEOUL.

"Trong thời gian gần đây, Công ty ghi nhận một số trường hợp chưa tuân thủ đúng quy định về việc sử dụng ly nhựa dùng một lần mang thương hiệu SEOUL. Việc tái sử dụng ly nhựa dùng một lần mang thương hiệu SEOUL là hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn vận hành của Hệ thống, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng dịch vụ và uy tín của thương hiệu SEOUL.

Đồng thời, mọi hành vi không tuân thủ quy định đều có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất trong công tác quản lý, vận hành của Hệ thống", thông báo nêu rõ.

Cũng trong văn bản, Công ty nghiêm cấm tuyệt đối các cơ sở tái sử dụng ly nhựa dùng một lần mang thương hiệu SEOUL để đựng nước hoặc bất kỳ loại đồ uống nào nhằm phục vụ hoặc bán cho khách hàng.

Ngoài ra, Chủ cửa hàng và Quản lý cửa hàng có trách nhiệm phổ biến thông báo này đến toàn bộ nhân viên, đồng thời tổ chức kiểm tra và giám sát việc thực hiện tại cơ sở mình. Đồng thời, phòng Đào tạo & Vận hành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo này.

"Trường hợp phát hiện vi phạm, Công ty sẽ xử lý theo quy định của Hệ thống và xem xét áp dụng các chế tài theo Hợp đồng nhượng quyền và các quy định nội bộ có liên quan, mọi trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm, không có ngoại lệ" , Công ty Mỳ cay SEOUL nêu.

