Một trong những công ty vận tải biển lớn nhất Ukraine được nhận định đã bị ảnh hưởng bởi nạn tham nhũng và quản lý yếu kém kéo dài hàng thập kỷ.

Một cảng trên sông Danube ở Izmail, Ukraine.

Theo báo Kiev Independent, Công ty Vận tải Biển Danube của Ukraine (UDP), một doanh nghiệp nhà nước chuyên vận chuyển hàng hóa dọc sông Danube, đóng tàu và sửa chữa tàu, đã báo cáo kết quả hoạt động kém và thua lỗ trong những năm qua.

Chính con sông này đã trở thành tuyến đường xuất khẩu chính cho ngũ cốc và sắt thép của Ukraine trong thời kỳ xung đột với Nga.

Một bức thư do ông Benoit Pleska, thành viên Hội đồng giám sát của UDP, viết vào tháng 5/2026 gửi tới Quốc hội Ukraine và được báo Kiev Independent thu thập được.

Theo đó, công ty này báo cáo sự sụp đổ của hơn 62% mảng vận tải hàng hóa và sự sụt giảm thị phần vận tải hàng hóa trên sông Danube từ 3,11% xuống còn 1,1% trong giai đoạn 2020-2024, mặc dù thị trường nói chung đã tăng trưởng hơn 19% trong cùng kỳ.

“Sự khác biệt lớn như vậy không thể được giải thích một cách hợp lý bằng các yếu tố bên ngoài.

Sự suy giảm này là do sự thất bại về mặt quản lý mang tính cấu trúc, cũng như nạn tham nhũng đã hoành hành trong tài sản của công ty suốt nhiều thập kỷ, phá hủy có hệ thống đội tàu của UDP”, ông Pleska viết.

Thành viên Hội đồng giám sát của UDP yêu cầu Quốc hội điều tra vấn đề này.

Theo ông Pleska, Hội đồng quản trị được thành lập năm 2025 đã phải đối mặt với “sự phản kháng mạnh mẽ từ các bên liên quan nội bộ và bên ngoài” khi cố gắng tìm hiểu tận gốc các vấn đề ảnh hưởng đến công ty và vực dậy công ty.

Ông cho biết, những trở ngại bao gồm “sự cản trở ác ý đối với hoạt động kinh doanh bình thường của Hội đồng giám sát” và một chiến dịch bôi nhọ cá nhân ông.

Ủy ban giao thông và cơ sở hạ tầng của quốc hội đã phản hồi bức thư vào tháng 6/2026 bằng cách gọi nội dung của nó là nguồn gốc của "mối quan ngại đáng kể hiện nay, chắc chắn cần được xem xét và đánh giá chi tiết", nhưng không nêu rõ liệu có hành động nào được thực hiện hay không.

Theo Kiev Independent, ban quản lý công ty này từng gây nghi ngờ trong quá khứ.

Năm 2017, 32 tàu của UDP được cho là đã bị mất trong một vụ tham ô gây thiệt hại gần 2 triệu USD.

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine đã mở cuộc điều tra, nhưng vụ án vẫn đang chờ xử lý.

Vào năm 2020, cựu giám đốc công ty, Aleksey Khomyakov, đã bị điều tra về một âm mưu đáng ngờ nhằm chuyển nhượng hàng chục tàu UDP cho một công ty khác có trụ sở tại Hungary.

Theo Kiev Independent, tính đến tháng 7/2026, cuộc điều tra này vẫn chưa mang lại bất kỳ kết quả cụ thể nào.

Nga từ lâu đã cáo buộc Ukraine và EU có liên hệ với nhau bằng "chuỗi tham nhũng thống nhất", nhận định một phần đáng kể viện trợ của phương Tây cho Kiev - được tài trợ bằng tiền thuế của người dân đã bị biển thủ và chuyển lại cho những người ủng hộ Ukraine.