Nghỉ lễ 2/9, người dân “đỏ mắt” tìm thuê xe tự lái dù đã chấp nhận giá cao

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các tuyến phố chuyên cho thuê xe như Phạm Hùng (Nam Từ Liêm), Lê Văn Lương (Thanh Xuân) hay Dương Đình Nghệ (Nam Từ Liêm), các cửa hàng cho thuê xe tự lái đều gần hết xe và đã có người đặt từ đầu tháng.

Do nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ cao, nhiều cửa hàng cho thuê xe đã ngừng nhận khách.

"Do thay đổi quyết định về quê vào phút trót nên hôm nay tôi mới đi thuê xe, nhưng đi từ sáng tới giờ đến 3 -4 cửa hàng vẫn không thuê được do có nhiều người đặt lịch thuê từ trước, năm sau phải rút kinh nghiệm thuê sớm hơn", anh Vũ Hoàng Nghĩa (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.



Một chủ cửa hàng chuyên cho thuê xe trên đường Phạm Hùng cho biết, năm nay nhu cầu thuê xe du lịch của người dân khá cao, một phần do kì nghỉ lễ dài ngày, hơn nữa do ảnh hưởng của bão nên gia đình nào cũng muốn có được một chiếc xe ô tô an toàn để về quê.

"Dù dự đoán trước được nhu cầu thuê xe của người dân lớn, nên năm tôi đã đầu tư thêm 10 chiếc loại 4 chỗ và 6 chỗ, đến thời điểm hiện tại đã lên tới gần 500 xe chuyên cho thuê nhưng vẫn không đủ để phục vụ khách, hầu hết khách hàng đều hẹn 31/9 và 1/9 lấy xe", chủ cửa hàng cho biết thêm.

Theo khảo sát, giá xe cho thuê không người lái cao hơn dịp 2/9 năm trước từ 20% đến 40%, cụ thể, các mẫu xe nhỏ như Kia Morning, Chevrolet Spark, Hyundai i10 phổ biến ở mức từ một – 1,2 triệu đồng/ngày trong khi ngày thường dao động từ 600.000 - 650.000 đồng/ngày

Các dòng xe lớn hơn như Kia Forte, Toyota Vios số tự động giá thuê ngày thường từ 900.000 – 1,3 triệu đồng/ngày thì trong kỳ nghỉ lễ cũng tăng 1,5 triệu đồng/ngày, hay dòng xe 7 chỗ như Innova, Fotuner, Escape, Everest, SantaFe tùy vào chất lượng và "đời xe" cũng có giá cho thuê ngất ngưởng từ 1,8 - 2 triệu đồng/ngày.

Bên cạnh đó, giá thuê xe du lịch có lái cũng tăng khá cao, có giá dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy loại xe. Số tiền sẽ tăng theo địa điểm và thời gian ngoài giờ.

Giá cho thuê xe du lịch có người lái cũng tăng so với ngày thường.

"Vợ tôi sinh cháu nhỏ, dự định kì nghỉ lễ này cho về quê chơi với ông bà nhưng do gia đình chưa có đủ điều kiện để tự mua một chiếc xe riêng nên ngay từ đầu tuần tôi đã phải đi tìm tới 3 – 4 của hàng cho thuê xe mới đặt được 1 chiếc tự lái với giá 800.000 đồng/ngày chưa tính các khoản phí phát sinh khác", anh Nguyễn Xuân Tùng (Thanh Trì, Hà Nội) than thở.



Theo các chủ thuê, khách hàng cần mang bằng lái xe, chứng minh thư gốc, hộ khẩu và xe máy kèm theo giấy đăng kí xe, để đặt cọc và viết biên bản thuê xe. Một số nơi còn yêu cầu khách phải thế chấp bằng tiền mặt tương ứng khoảng 20 - 30 triệu đồng (tùy giá trị từng loại xe) bên cạnh các yêu cầu về thủ tục giấy tờ.