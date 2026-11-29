Người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động bị giảm 2 điểm phần trăm tỷ lệ hưởng cho mỗi năm tròn nghỉ sớm. Phần lẻ từ đủ 6 đến dưới 12 tháng làm giảm thêm 1 điểm.

Nếu một lao động nữ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 25 năm, tỷ lệ hưởng tính theo số năm đóng là 65%. Khi đủ điều kiện nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động và nghỉ trước mốc tuổi dùng để tính giảm 2 năm 7 tháng, tỷ lệ của bà còn 60%. Với mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng là 10 triệu đồng, bà nhận lương hưu 6 triệu đồng mỗi tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Với lao động nữ, 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng 45%. Mười năm đóng thêm được cộng 20 điểm phần trăm, đưa tỷ lệ lên 65%. Hai năm nghỉ sớm làm giảm 4 điểm phần trăm và 7 tháng lẻ làm giảm thêm 1 điểm. Tính trên cùng mức bình quân tiền lương 10 triệu đồng, khoản chênh lệch giữa mức hưởng 65% và 60% là 500.000 đồng/tháng.

Khoản 3 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội quy định phần thời gian nghỉ sớm còn lẻ dưới 6 tháng không làm giảm thêm tỷ lệ hưởng. Phần lẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng làm giảm 1 điểm phần trăm. Khi nghỉ sớm hơn một năm, phần năm tròn và phần tháng lẻ được tính riêng.

Khi nghỉ việc, người lao động cần có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được xác định suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Người được xét nghỉ hưu theo tuổi tại khoản 1 Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội có thể nghỉ sớm tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu thông thường nếu suy giảm từ 61% đến dưới 81%. Mức chênh tối đa là 10 năm nếu tỷ lệ suy giảm từ 81% trở lên. Luật còn xét riêng người suy giảm từ 61% trở lên có ít nhất 15 năm làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục quy định.

Hội đồng giám định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng lao động. Hồ sơ hưởng lương hưu có thể dùng biên bản giám định hoặc bản sao giấy xác nhận mức độ khuyết tật nặng, đặc biệt nặng. Giấy xác nhận dùng trong hồ sơ phải thể hiện kết luận của Hội đồng giám định y khoa và ghi rõ tỷ lệ suy giảm. Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào hồ sơ để giải quyết chế độ.

Nghị định 158/2025/NĐ-CP quy định mốc tuổi để tính phần giảm. Với người làm việc trong điều kiện bình thường, mốc này là tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chung. Mốc thấp hơn dùng cho người đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tổng cộng từ đủ 15 năm khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục cũng được tính vào tổng thời gian tối thiểu 15 năm để xét mốc tuổi thấp hơn. Người có ít nhất 15 năm khai thác than trong hầm lò dùng mốc tuổi dành cho công việc này.

Người đủ điều kiện về tuổi và thời gian làm việc để hưởng lương hưu theo diện nghề hoặc địa bàn được tính tỷ lệ hưởng theo số năm đóng. Việc nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo diện này không làm giảm tỷ lệ. Nếu nghỉ trước mốc tuổi áp dụng cho mình và hưởng lương hưu theo diện suy giảm khả năng lao động, người lao động bị tính giảm tỷ lệ từ mốc đó.

Nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non có nguyện vọng nghỉ sớm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường. Nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm, họ không bị giảm tỷ lệ hưởng do nghỉ trước tuổi. Người đã được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP cũng không bị giảm tỷ lệ hưởng vì nghỉ sớm.