Nghi chồng ngoại tình, vợ kéo theo 8 người trong họ đi đánh ghen

Ngày 23/3, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an TP Lai Châu (tỉnh Lai Châu) vừa tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Theo đó, vào khoảng 19h45 ngày 21/3, Công an TP Lai Châu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Tại phố đi bộ Hoàng Diệu (tổ 18, phường Tân Phong, TP Lai Châu) có một số đối tượng sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây mất trật tự công cộng, gây hoang mang dư luận.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an TP Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tới hiện trường làm rõ vụ việc, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngày 21/3, Vũ Thị Xuyến (SN 1988, cùng 8 người có quan hệ họ hàng là Vũ Thị Ngọc, SN 1992; Lê Thái Học, SN 1996; Vũ Thị Xuân, SN 1986; Nguyễn Văn Linh, SN 1988; Nguyễn Thái Thành, SN 1992; Nguyễn Đức Mạnh, SN 1995; Nguyễn Thái Thịnh, SN 1968; Vũ Thị Mơ, SN 1972, tất cả đều trú tại tỉnh Lào Cai) đi trên 2 xe ô tô đến TP Lai Châu tìm H.H.P. là chồng của Xuyến để nói chuyện vì nghi ngờ P. đến TP Lai Châu để quan hệ tình ái với N.T.H (SN 1984, TP Lai Châu).

Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Nhóm của Xuyến đến khu vực nhà H. thấy P. đang ăn cơm cùng 2 con của H. Trong khi Xuyến to tiếng với P. thì Phạm Thị Ngọc Yến (SN 1985, em dâu của H.) đến, hai người đã xảy ra cãi nhau rồi Yến gọi thêm chồng là Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986, em trai ruột của H) đến hỗ trợ. Hiếu cùng em họ là Đỗ Anh Tuấn (SN 1994, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cùng đến trợ giúp Yến.

Hai bên lời qua tiếng lại, tiếp đó Hiếu dùng tay đấm Lê Thái Học. Thấy vậy 7 người trong nhóm Xuyến lao vào dùng ghế nhựa và một số vật cứng liên tiếp đánh Hiếu bị thương nhiều vị trí trên người.

Lúc này Tuấn chạy về nhà Hiếu lấy 1 chiếc búa đinh và 1 con dao dài 60 cm quay lại, dùng sống dao đánh vào lưng Lê Thái Học, sau đó Tuấn đưa chiếc búa sắt cho Hiếu đuổi, dùng tay chân đánh Thành, Linh trong nhóm Xuyến, sự việc làm náo loạn khu phố, có nhiều người dân quay clip đăng lên mạng xã hội gây dư luận hoang mang trong cộng đồng.

Do có nhiều người can ngăn và thấy có lực lượng Công an đến, nhóm "hỗn chiến" đã tự giải tán, Hiếu và ba người trong nhóm Xuyến là Học, Thành, Linh bị thương tích nhẹ vùng lưng, chân, tay, đầu. Hiếu về nhà cố thủ, đến sáng 22/3 mới mở cửa, chấp hành theo yêu cầu đến Công an làm việc, giao nộp hung khí là dao và búa sắt. Đỗ Anh Tuấn cũng bỏ trốn, nhưng hôm sau cũng đã đến Công an Thành phố trình diện.

Trong ngày 22/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng gồm: Vũ Thị Xuyến, Vũ Thị Xuân, Lê Thái Học, Nguyễn Thái Thành, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thái Thịnh, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn Linh để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.