Nghệ sĩ Việt sau 4 tuần vợ qua đời vì ung thư: "Chưa bao giờ em đi lâu như vậy!"

Sau khi lo chu toàn hậu sự, nghệ sĩ lặng lẽ xây dựng nơi an nghỉ mới cho vợ.

Sau 4 tuần kể từ ngày vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ người bạn đời đã đồng hành cùng ông hơn 4 thập kỷ. Mới đây, nghệ sĩ có dòng chia sẻ ngắn trên trang cá nhân, nhắc đến khoảng thời gian vợ vắng bóng với những lời đầy xót xa.

Cụ thể, NSND Tạ Minh Tâm viết: "Thời gian này như cơn lốc tàn nhẫn. Nó cuốn vợ tôi đi đến đâu rồi? Đã 4 tuần qua. Chưa bao giờ em đi lâu như vậy!". Chỉ vài dòng ngắn nhưng cho thấy sự trống vắng của nghệ sĩ sau sự ra đi của vợ. Trước đó, ông từng chia sẻ nhiều kỷ niệm về quãng thời gian hai vợ chồng gắn bó, từ những ngày còn trẻ cho đến khi cùng nhau xây dựng gia đình.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm có bài đăng thể hiện nỗi xót xa sau 1 tháng bà xã qua đời. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 7/2026, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của bà khép lại hành trình hơn 40 năm đồng hành cùng NSND Tạ Minh Tâm. Trong lời tiễn biệt được chia sẻ trước đó, ông gọi vợ là "người yêu, bạn đời tảo tần, thủy chung của tôi".

Sau khi vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm vẫn dành nhiều thời gian chăm lo nơi an nghỉ của bà. Những hình ảnh được chia sẻ cho thấy ông có mặt tại phần mộ, lặng lẽ theo dõi quá trình hoàn thiện nơi an nghỉ của người bạn đời.

Đầu tháng 7/2026, nghệ sĩ Bạch Vân qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Ảnh: FBNV

Sau khi vợ qua đời, NSND Tạ Minh Tâm đã chăm lo, xây dựng phần mộ cho NS Bạch Vân. Ảnh: FBNV

Trong cuộc sống chung, nghệ sĩ Bạch Vân được NSND Tạ Minh Tâm nhắc đến như người luôn âm thầm đồng hành cùng ông. Từ những ngày đầu lập nghiệp còn nhiều khó khăn, bà cùng chồng trải qua nhiều chặng đường, quán xuyến gia đình để ông có thể toàn tâm theo đuổi nghệ thuật. Sau hơn 4 thập kỷ bên nhau, sự vắng mặt của người bạn đời để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của NSND Tạ Minh Tâm.

Vợ NSND Tạ Minh Tâm là nghệ sĩ Bạch Vân. Bà từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực kịch nói và đầu quân về đoàn kịch do NSND Kim Cương thành lập. Sau khi sinh con đầu lòng, bà gác lại công việc nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp biểu diễn và giảng dạy.