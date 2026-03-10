Nghệ sĩ hài Vân Dung: "Khổ lắm, 4h sáng rồi còn lang thang ở đây"

Mới đây, nghệ sĩ hài Vân Dung đăng clip chia sẻ về hậu trường làm phim Quỷ nhập tràng 2. Trong clip, Vân Dung chia sẻ về những vất vả của người nghệ sĩ.

Nữ nghệ sĩ cho mọi người xem quần áo chân tay dính đầy sình bùn khi đi quay phim trong rừng.

"Để mà được 1 giây, 1 phút mà mọi người xem và cười ha hả hay khóc điên dại lên là bọn em thế này đây. Đây lúc này là 4 giờ sáng rồi", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Vân Dung trong lúc chờ quay, giữa rừng, trời mưa và 4h sáng.

Sau đó, Vân Dung kéo một diễn viên đóng vai ma, hóa trang đầy mặt và nói đầy thương cảm: "Đời em chỉ đóng người thôi, không đóng ma các bác ạ. Nó khổ như thế này đây. Khổ lắm các bác ạ.

Cho nên em nói thật, nếu có kiếp sau, em được làm người thì em sẽ làm văn phòng, thư ký giám đốc, tuyệt đối không làm diễn viên. Khổ lắm. 4 giờ sáng rồi còn lang thang ở đây. Vừa đói vừa rét vừa khát được cái là tinh thần anh em lên rất cao. Dù rất khổ nhưng anh em đều cười tươi, phấn khởi lắm.

Trời mưa ướt hết lại vào thay quần áo, sấy tóc rồi lại ra, lại bắt đầu lại từ đầu. Quay từ chiều tới 4 giờ sáng và dự kiến là 6giờ sáng mới được về. Đó là hoàn thành công việc còn không hoàn thành là tới 6h sáng của hôm sau. Khổ chưa.

Em là còn được che ô còn đội quay phim, tổ sản xuất, họa sĩ, hóa trang là không có ô đâu. Bọn em còn sướng, còn có ô che đấy.

Cho nên phim của chúng em ra rạp là các bác phải chịu khó đến đông vào. Các bác rủ họ hàng gần xa, chị em cuối phố, bên nội bên ngoại, hội phụ nữ, phụ lão đến hết, ủng hộ cho chúng em.

Để cổ vũ cho tinh thần nhiệt tình, phấn khởi, vui vẻ dù trời mưa tầm tã nhưng chúng em không ngại gian khổ, xả thân vì khán giả. Khổ mà vui, miễn khán giả tới đông là chúng em vui, thấy hết khổ".

Nữ nghệ sĩ than khổ và bảo, nếu có kiếp sau sẽ không làm diễn viên nữa,.

Ở phần 2 của Quỷ nhập tràng, đạo diễn Pom Nguyễn tiếp tục giữ lại dàn diễn viên phần trước gồm Quang Tuấn, Khả Như và nghệ sĩ Vân Dung, đồng thời mở rộng câu chuyện với nhiều gương mặt mới như Doãn Quốc Đam, Đào Anh Tuấn, Phương Bình…

Vân Dung sinh 1975 tại Thái Nguyên, là nữ danh hài nổi tiếng miền Bắc, nổi bật với lối diễn duyên dáng trong chương trình Gặp nhau cuối tuần và Táo Quân. Xuất thân từ gia đình nghệ thuật, cô bắt đầu sự nghiệp sau khi lọt Top 15 Hoa hậu Báo Tiền Phong 1992. Vân Dung ghi dấu ấn qua các vai trong chương trình Táo Quân cùng khả năng diễn xuất hài hước.

