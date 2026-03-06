Nữ ca sĩ Việt nổi tiếng 45 tuổi mang thai: “Cố gắng nữa thì nó sẽ là gánh nặng”

Tập mới nhất của chương trình “Chị em gỡ rối” (phát trên kênh VTV9), ca sĩ Mỹ Lệ, MC Phương Uyên và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đã có những chia sẻ sâu sắc và nhân văn về khao khát được làm mẹ và những lựa chọn sinh – tử nghiệt ngã trên hành trình đó.

Mở đầu chương trình là câu chuyện được gửi về từ một nữ khán giả. Chị chia sẻ rằng chị và chồng đều mắc hội chứng người tí hon. Chị và chồng chị gặp nhau trong những ngày mưu sinh bằng nghề bán vé số và nên duyên vợ chồng bằng sự thấu hiểu, đồng cảm.

Gia đình hai bên ủng hộ, đám cưới diễn ra trong niềm hạnh phúc giản dị. Nhưng phía sau mái ấm nhỏ ấy là một nỗi trăn trở lớn: ước mơ có con.

Chị luôn khát khao được làm mẹ. Trong khi đó, chồng chị lại kiên quyết không muốn sinh con vì lo sợ đứa trẻ sẽ mang hội chứng tí hon giống cha mẹ. Gia đình anh có đến ba người mắc tình trạng này.

Khi chị mang thai và thực hiện sàng lọc trước sinh, bác sĩ thông báo thai nhi chỉ có 25% khả năng phát triển bình thường, 75% nguy cơ mắc hội chứng di truyền.

Với thể trạng nhỏ bé của người mẹ, việc sinh nở vốn đã đầy rủi ro. Bi kịch ập đến khi em bé chỉ sống được 6 tiếng sau khi chào đời. Nỗi đau chưa kịp nguôi, chị vẫn tha thiết mong được mang thai lần nữa. Nhưng chồng chị càng thêm sợ hãi và phản đối quyết liệt.

Trước câu hỏi của MC Phương Uyên: “Điều gì khiến người chồng không muốn có con?”. Ca sĩ Mỹ Lệ chia sẻ đầy xúc động.

“Hơn ai hết, người chồng biết lý do của mình. Còn tôi nghĩ, người lùn, người khuyết tật, họ có những cái khó, nhất là người nhỏ quá, sinh con là khó cho người phụ nữ. Anh ấy cương quyết thì tôi dễ hiểu. Nhưng phụ nữ rất khó từ bỏ khao khát làm mẹ.

Nhiều người phải tìm đủ mọi cách để có con, nên khao khát ấy, mình đồng cảm được và rất bất hạnh khi ai đó không thể có con, không thể làm tròn thiên chức làm mẹ. Sự lý trí của người chồng rất đúng vì đã có 1 lần mất con và không dễ dàng rồi. Cố gắng nữa thì nó sẽ là gánh nặng.

Từ khi có bầu tới khi em bé ra đời là 9 tháng 10 ngày, phải lo lắng rất nhiều, phải bồi dưỡng sức khỏe rất nhiều thứ thì đứa con ra đời mới khỏe mạnh được”.

Ở góc nhìn tâm lý, Tiến sĩ Tô Nhi A đặt ra câu hỏi sâu sắc: “Chúng ta muốn có con vì hạnh phúc của đứa trẻ, hay vì mong muốn của chính mình?”.

Theo chị, làm cha mẹ không chỉ cần tình yêu, mà còn cần năng lực, sức khỏe và điều kiện để đảm bảo cho con một cuộc sống đủ đầy. Nếu sự ra đời của đứa trẻ đồng nghĩa với nhiều thiệt thòi đã được dự báo trước, người lớn cần cân nhắc bằng lý trí, không chỉ bằng cảm xúc.

Ca sĩ Mỹ Lệ cũng nhẹ nhàng gợi mở: thiên chức làm mẹ không chỉ nằm ở việc sinh ra một sinh linh. Nếu không thể sinh con, người phụ nữ vẫn có thể yêu thương, chăm sóc con nuôi hoặc con của người thân. “Không phải cứ có con mới trọn vẹn thiên chức”, chị nói.

Mỹ Lệ tên thật Hoàng Thị Nhật Lệ, sinh năm 1972 tại Quảng Bình. Chị là giọng ca nhạc nhẹ nổi tiếng đầu thập niên 2000, nổi bật với các hit "Và cơn mưa tới", "Vầng trăng đêm trôi".

Xuất thân từ gia đình nghệ thuật (con nhạc sĩ Hoàng Sông Hương), chị từng giành nhiều giải thưởng cao trước khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều Đức và trở thành Phó chủ tịch tập đoàn.

Hiện tại, Mỹ Lệ sống viên mãn, kinh doanh và thỉnh thoảng làm giám khảo âm nhạc. Mỹ Lệ có 3 người con. Chị từng mang thai lần thứ 3 khi đã 45 tuổi. Sau hai lần sinh mổ, chị tiếp tục mang thai bé thứ ba dù đối diện nguy cơ vết mổ cũ mỏng và sinh non.

Nhờ được theo dõi y tế sát sao và sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình, chị đã vượt qua giai đoạn đầy lo âu ấy. Với chị, điều quan trọng nhất là phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chọn phương án an toàn nhất có thể.