Nữ ca sĩ bị đồn yêu Quang Lê nói thẳng lý do không bao giờ nhắc chồng trên mạng xã hội

Mới đây, ca sĩ Mai Thiên Vân đăng clip trên trang cá nhân, thẳng thắn chia sẻ lý do không bao giờ nhắc chồng trên mạng xã hội.

Cô nói: "Tôi kín 1 thì ông xã kín 10, nên sẽ khó gặp và khó thấy ông ấy lắm. Ông ấy không thích chụp ảnh, không thích dính hình ảnh của mình trước truyền thông. Đó là thói quen của ông ấy từ xưa đến giờ chứ không phải mới đây, nên tôi cũng ít khi nào để chồng xuất hiện trên facebook. Tôi tôn trọng sở thích của ông ấy.

Ca sĩ Mai Thiên Vân và Quang Lê.

Mai Thiên Vân và Quang Lê là cặp song ca ăn ý trên sân khấu.

Thứ hai nữa là, truyền thông có 2 chiều. Khán giả thương thì sẽ dành cho mình những tình thương đặc biệt, nhưng chỉ cần có điều gì đó không thích là bình luận khác, làm mình tổn thương. Đôi khi có những chuyện tiêu cực xảy ra mà mình không ngờ tới thì lôi cả gia đình, người nhà mình vào thì điều đó tổn thương nặng lắm.

Tôi đã chứng kiến một số nghệ sĩ phải hứng chịu, gia đình họ cũng phải hứng chịu điều đó. Tôi ngại và không muốn mang gia đình mình vào, để gia đình mình ở một góc riêng, cho gia đình có cuộc sống yên bình, lâu lâu mình trở về với gia đình. Đó cũng là góc riêng của bản thân mình".

Mai Thiên Vân tên thật là Mai Thị Hậu, sinh ra tại Bến Tre cũ. Cô đam mê ca hát từ nhỏ. Năm 25 tuổi, cô sang Mỹ để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Tại hải ngoại, cô thường xuyên hát cặp với Quang Lê. Cùng với tiếng hát thiên phú, lại có sự may mắn này nên tên tuổi của côn cũng ngày càng được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn.

Nữ ca sĩ từng bị đồn kết hôn với Quang Lê. Khi biết cô đã có gia đình, nhiều người lại đồn cô là người tình của nam ca sĩ gốc Huế. Khi nghe tin đồn này, Mai Thiên Vân chỉ cười trừ.

Nữ ca sĩ nói về lý do không bao giờ nhắc chồng trên mạng xã hội.

Thực tế, vợ chồng Mai Thiên Vân rất thân thiết với Quang Lê. Nghe tin đồn về vợ và Quang Lê, ông xã của nữ ca sĩ không ghen tuông, giận hờn.

Cô từng chia sẻ: "Chồng tôi sống ở Mỹ từ nhỏ, tư tưởng rất thoáng. Trong cuộc sống, vợ chồng tôi và Lê khá thân nhau, thỉnh thoảng đi ăn uống và tâm sự nhiều chuyện. Nên chuyện anh ấy ghen tuông hay giận dỗi vì tin đồn là hoàn toàn không có.

Làm nghệ thuật vốn ít nhiều thị phi, tôi có bạn đời tôn trọng, làm điểm tựa tinh thần nên thấy hạnh phúc. Bản thân tôi cũng ý tứ mình là người có gia đình, tránh để những trường hợp nhạy cảm khiến ông xã buồn phiền".