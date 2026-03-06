"Con còn trẻ quá Kasim ơi, bỏ mẹ Phương lại, bỏ vợ con của con lại"

Mới đây, danh ca - nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh đã có những chia sẻ đầy xót xa về Kasim Hoàng Vũ. Nữ ca sĩ gọi Kasim là con trai, xưng má Ánh.

Ngọc Ánh kể: "Biết con từ lúc con nhỏ xíu chừng 7-8 tuổi, con rất đẹp trai, lanh lẹ thông minh, mái tóc xoăn tự nhiên, lông mi dài cong vút, đã được mẹ Phương cho ăn mặc rất đẹp, rất lịch lãm ra dáng quý ông. Con thường mặc bộ vest sành điệu lên sân khấu tặng hoa cho "má Ánh" mỗi khi má Ánh ra Đà Nẵng hát ở rạp Trưng Vương.

Má Ánh và mẹ Phương quen biết nhau từ năm 1989 khi cùng đi hát cho đoàn ca nhạc của nhạc sĩ Vũ Ân Khoa, lưu diễn dọc các tỉnh miền Trung ra đến Hà Nội, Quảng Ninh, Móng Cái, Hải phòng … Sau này mẹ con hay hát thế giùm cho má Ánh các dancing ở Sài Gòn mỗi khi má Ánh kẹt chạy sô tỉnh.

Kasim Hoàng Vũ và danh ca Ngọc Ánh.

Danh ca Ngọc Ánh và ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim vào năm 1990.

Thân quen đã lâu vậy, đến khi con thi Sao Mai điểm hẹn thì cô Ánh (sau này con gọi bằng cô, không gọi má Ánh nữa) kêu gọi cả nhà dùng hàng chục sim điện thoại để vote cho con.

Đến năm 2004 cô thu âm đĩa CD "Vì yêu" thì có xin phép con và Xuân Hiếu để cô hát bài Vì yêu, con vui vẻ đồng ý và Xuân Hiếu đã làm hoà âm toàn bộ CD này, hai cô cháu mình cũng có song ca 1 bài "Vùng trời bình yên" làm kỷ niệm.

Và con có nói với cô là con cũng có hát trong album của con bài "Rain" của cô (album "Vừa biết dấu yêu" do trung tâm Thuý Nga phát hành). Đó là kỷ niệm thu âm đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô và con.

Tiệc gia đình nhà cô luôn có mặt 2 mẹ con Sim. Sau này con qua Mỹ, cô lại về Việt Nam nên không gặp lại. Nghe tin con đau bệnh mấy năm nay cô thật sự xót xa.

Và hôm nay con ra đi mãi mãi, tim cô như thắt lại. Con còn trẻ quá Sim ơi, bỏ mẹ Phương lại, bỏ vợ con của con lại, thật tội quá, thương quá.

Cô cầu mong con đến nơi suối vàng được bình an hết đau đớn, hết muộn phiền. Con ra đi thanh thản nha Sim ơi! Thương con! Vĩnh biệt con, Kasim".

Kasim Hoàng Vũ lúc bị bệnh.

Kasim Hoàng Vũ và con.

Kasim Hoàng Vũ vừa qua đời tại Mỹ, sau thời gian bạo bệnh. Nam ca sĩ ra đi nhẹ nhàng trong vòng tay mẹ - ca sĩ Bích Phương. Ngày 6/3, gia đình sẽ đưa Kasim từ bệnh viện về Nhà Quàn Vĩnh Phước để chuẩn bị hậu sự.

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980, tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất .

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu , Chết lúc nửa đêm.