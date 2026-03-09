Nữ ca sĩ Việt nói về 15 năm hôn nhân: “Tôi tự hỏi quyết định lấy chồng của mình có phải là sai không?”

Là khách mời trong chương trình Chuyện Tối Cùng Sao (phát trên kênh THVL1), ca sĩ Nguyễn Hải Yến đã có những chia sẻ đầy xúc động về chủ đề “Giữ lửa gia đình giữa nhịp sống nghệ thuật”.

Nữ ca sĩ có cuộc hôn nhân 15 năm vô cùng hạnh phúc với một người chồng chẳng những không làm nghệ thuật mà còn thừa nhận là “xấu trai”.

Mở đầu cuộc trò chuyện cùng MC Minh Ngọc, ca sĩ Nguyễn Hải Yến bồi hồi nhớ lại cột mốc đáng nhớ nhất cuộc đời: “Kỷ niệm không bao giờ quên của một người phụ nữ chính là quyết định lập gia đình.

Yến và ông xã đã đồng hành được tròn 15 năm. Yến vẫn nhớ như in khoảnh khắc mình xác định từ nay mình sẽ trở thành một người vợ, và tiếp đến là một người mẹ”.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Khi mới lập gia đình, tôi nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Sau này, khi có thời gian, kinh nghiệm để vận hành đời sống gia đình rồi thì mới phát hiện ra là, quỹ thời gian cho gia đình thì nên trọn vẹn với gia đình và công việc thì trọn vẹn với công việc.

Thời gian tuy ít nhưng khi chúng ta trọn vẹn thì sẽ không bị lấp lửng lưng chừng, tạo cảm giác khó chịu cho gia đình và chính bản thân mình. Kiểu mình làm không tới khi vì gia đình hoặc gia đình vì công việc của mình mà mất đi. Thế là mình hoàn toàn mất đi điều mình đang có.

Bên cạnh đó, lịch trình công việc của tôi, chồng biết không khác gì một trợ lý hay quản lý. Tôi luôn thông báo rõ ngày giờ đi làm và chừng nào về. Trọn vẹn với nhau như vậy”.

Đối với giới nghệ sĩ, việc dành thời gian cho gia đình luôn là một bài toán khó. Chia sẻ về cách dung hòa điều này, Nguyễn Hải Yến cho biết sự bao dung là chìa khóa quan trọng: “Đầu tiên là cần tìm được người hiểu tính chất công việc của mình, trong sự hiểu ấy sẽ có cả sự bao dung, sẻ chia và cả sự tha thứ”.

Chị thừa nhận nghệ sĩ thường phải đi diễn vào lễ, Tết – những dịp quan trọng của gia đình – nhưng quan trọng là cách nữ ca sĩ bù đắp bằng sự quan tâm và tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để ở bên người thân.

Đáng chú ý, nữ ca sĩ tiết lộ dù đi lưu diễn xa đến đâu, thậm chí lệch múi giờ cả nửa vòng trái đất, chị vẫn duy trì thói quen “không bao giờ ngắt kết nối”.

“Yến sẵn sàng ngủ trễ một chút hoặc nghỉ ngơi ít đi để canh đúng giờ sáng ở Việt Nam gọi về cho chồng con. Dù ở nước ngoài hay đi tỉnh, việc nói chuyện với con hàng ngày là bắt buộc. Thiếu đi hình bóng người mẹ là một sự thiếu hụt lớn, nên mình phải lấp đầy nó bằng sự chủ động của chính mình”, Nguyễn Hải Yến bộc bạch.

Nhìn lại hành trình 15 năm, Nguyễn Hải Yến không ngần ngại nhắc về khoảng thời gian 5 năm đầu khá khó khăn để có thể hòa hợp với người kia. Đó là lúc chị từng hoài nghi liệu mình có kết hôn sai thời điểm khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, sau tất cả, chị nhận ra mọi cung bậc thăng trầm đều xứng đáng.

Nguyễn Hải Yến nói: “5 năm đầu là hòa hợp con người để có thể hòa hợp với những việc còn lại. Tính chất công việc của nghệ sĩ hoàn toàn khác họ. Tôi đã nghĩ, sao mình lấy chồng sớm thế trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh rất đẹp. Tôi tự hỏi, quyết định lấy chồng của mình có phải là sai không?

Nhưng sau 5 năm thử thách của hôn nhân thì tôi thấy điều gì tới thì cũng sẽ phải tới mà thôi. Quy trình của một người phụ nữ thông thường thì cũng như vậy. Rõ ràng, ở độ tuổi 25 thì không quá sớm, cũng không quá trễ. Quan trọng là điều mình nhận lại có xứng đáng không.

Đến giờ phút này, sau 15 năm chung sống với chồng và có 2 bé thì tôi thấy là mọi sự hy sinh, nỗ lực đều xứng đáng”.

Nói về bí kíp giữ gìn hạnh phúc, nữ ca sĩ khẳng định đó là việc kiên định với mục tiêu cuộc sống: “Đôi khi chúng ta không đi trên một con đường thẳng êm ái, có thể có nhiều hướng đi khác nhau nhưng hãy luôn nhìn về một hướng”.

Gửi lời nhắn nhủ đến các cô gái trẻ và những nghệ sĩ hậu bối, nữ ca sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân: “Hãy cố gắng trở thành người mà bạn mong muốn.

Phụ nữ chúng ta hiện nay có nhiều mục tiêu xã hội, nhưng hãy luôn chăm sóc sức khỏe và yêu bản thân mình đầu tiên. Khi có sức khỏe, ta mới có thể chăm sóc những người xung quanh và tạo nên một cuộc sống hạnh phúc”.