Đức Phúc nhắn nhủ điều quan trọng tới bạn trai của Hòa Minzy, tiết lộ về đám cưới

Tối ngày 6/3/2026, Hòa Minzy chính thức công khai mối quan hệ và tag nửa kia vào bài đăng trên trang cá nhân - Đại úy Thăng Văn Cương. Cô cũng không ngại giới thiệu thông tin về gia cảnh bạn trai. Hòa Minzy cho biết bố mẹ Cương là nông dân, có trồng thêm vải, rau và ngô để bán.

Đến trưa ngày 7/3, Hòa Minzy tiết lộ thêm một số thông tin về gia đình 2 bên, mối quan hệ của Cương và bé Bo cũng như việc gia đình Cương đã sang hỏi cưới từ trước đó.

Về phần Văn Cương, anh cũng có động thái sau khi bạn gái công khai chuyện hẹn hò. Nam quân nhân đăng ảnh cùng chú thích: "Ngày về anh cưới em" đính kèm trái tim đỏ rực. Phía dưới các bài đăng của cặp đôi, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc phúc.

Đức Phúc chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc của cặp đôi.

Trước việc nữ ca sĩ công khai mối tình hạnh phúc, ca sĩ Đức Phúc – một người em thân thiết với Hòa Minzy cũng bất ngờ chia sẻ hình ảnh cặp đôi cùng những chia sẻ chân thành.

Nam ca sĩ viết: "Nhìn tấm hình này sao lại xúc động và hạnh phúc thế nhỉ. Chị cả ơi, Mộc (tên thân mật của Đức Phúc) nghĩ những điều 3 chị em mình tâm sự "buôn bán" bàn bạc với nhau tư xưa chắc có lẽ thời điểm hiện thực hoá nó sẽ không còn xa nữa rồi anh chị nhỉ.

Nhớ những buổi đêm 3 chị em bàn bạc rôm rả khi chị cả làm đám cưới thì đứa sẽ lên hát bài này đứa lên hát bài kia, sang nhà chị cả ngủ từ trước mấy ngày rồi đứa thì làm MC đứa bắt hoa cưới tranh nhau, mà làm gì thì làm nhưng nhất quyết phải là 2 đứa cầm tà váy đi phía sau tung hoa để đưa chị cả lên lễ đường.

Mộc biết có lẽ chị cả là người mong chờ ngày này khoảnh khắc này nhiều hơn ai hết. Nhìn ánh mắt hạnh phúc và hãnh diện của chị khi chị kể về anh Cương với bọn em.

Kể về cách anh chăm sóc chia sẻ cùng chị, để ý từ những điều nhỏ nhất, hay khoảnh khắc khắc chị cảm nhận được chàng trai này thật sự nghiêm túc muốn tìm hiểu về cuộc sống của một người nghệ sĩ để làm quen và thấu hiểu chị hơn, điều mà trước giờ vốn xa lạ với cuộc sống của một người chiến sĩ như anh.

Hay nhìn cách chị cả an tâm đi làm việc khi có anh là hậu phương là Mộc có thể cảm nhận được chị cả đã thực sự tìm được bến đỗ của đời mình.

Em và Rik thật sự hạnh phúc vì điều đó, hạnh phúc thay cho chị gái của bọn em, chị xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất từ bây giờ và mãi mãi về sau".

Những hìn h ảnh đời thường của Hòa Minzy và người yêu.

Đức Phúc - Hòa Minzy - Erik chơi rất thân với nhau.

Cùng với những chia sẻ này, nam ca sĩ cũng nhắn "anh rể tương lai" – Đại úy Thăng Văn Cương. Đức Phúc viết: "Anh phải thương chị em thật nhiều nhé không được để chị em phải muộn phiền nha anh, vì em biết chị thương anh rất nhiều và đặt trọn niềm tin ở nơi anh rồi!

Chị gái em là một cô gái vui vẻ và nhiều năng lượng, đôi lúc có hơi khó chiều xíu thôi, nhường chị em nha anh. Nhớ nhé, không được làm chị em buồn đâu nha, có vấn để gì chưa cần đến bố Tuấn mẹ Liên, thì 2 bọn em đã có mặt ngay để "ra tay" ngay rồi đó".

Sau cùng, Đức Phúc gửi lời chúc tới cặp đôi: "Cuối cùng Mộc thương chúc anh chị trăm năm hạnh phúc, yêu thương nhau thật nhiều, "mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách vì trái tim anh chị luôn thuộc về nhau" dù có thế nào cũng sẽ luôn nắm thật chặt tay nhau và hạnh phúc bước tiếp nha anh chị của em!".