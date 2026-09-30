Nghe lén thông gia bán 20 cây vàng mua chung cư đắt tiền, tôi cứ tưởng con gái mình sướng, đến ngày tân gia mới chết lặng trước sự thật

Tối hôm ấy, tôi kể lại chuyện cho con gái. Con nghe xong cũng ngạc nhiên, thấp thỏm mừng thầm.

Con gái tôi lấy chồng đã mấy năm nhưng vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi ở quê, chẳng giúp được gì nhiều nên mỗi lần lên thành phố thăm con, thấy con vừa đi làm vừa lo việc nhà, tôi lại thương. Tôi chỉ mong sau này vợ chồng nó có điều kiện thì mua được căn nhà nhỏ, ra ở riêng cho thoải mái.

Đợt vừa rồi con gái bị ốm, tôi lên chăm nó mấy hôm. Nhà thông gia cũng ở đó nên tôi chẳng muốn làm phiền, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong phòng của con.

Một hôm tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ông bà thông gia. Tôi không có ý nghe lén, nhưng phòng vệ sinh ngay sát phòng ngủ của ông bà thông gia, cửa lại mở nên từng câu lọt vào tai. Tôi nghe ông bà bàn nhau việc bán 20 cây vàng tiết kiệm, cộng thêm 2 tỷ tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng để mua một căn chung cư khá đắt tiền.

Nghe đến đó, tôi mừng thầm, nghĩ chắc chẳn ông bà thông gia mua nhà để cho con trai con dâu ra ở riêng. Tối hôm ấy, tôi kể lại chuyện cho con gái. Con nghe xong cũng ngạc nhiên, thấp thỏm mừng thầm.

Ảnh minh họa

Tôi về quê mà trong lòng nhẹ cả người. Tôi còn nghĩ nếu con gái con rể ra ở riêng thì thỉnh thoảng tôi sẽ lên trông cháu, dọn dẹp nhà cửa cho dăm bữa nửa tháng. Từ hôm đó, thỉnh thoảng tôi lại gọi điện hỏi con gái xem có thấy bố mẹ chồng nói gì không, con gái trả lời chỉ thấy ông bà đi vắng suốt, không thấy nói gì.

Khoảng một tháng sau, bà thông gia gọi điện bảo tôi lên thành phố ăn tân gia. Tôi vui lắm. Tôi cứ tưởng cuối cùng con gái cũng được chuyển sang nhà mới. Nhưng đến nơi, tôi mới biết mình đã hiểu nhầm. Căn hộ mới ấy không phải của con gái tôi mà là của chị chồng nó.

Tôi đứng giữa căn nhà sang trọng, nhìn ông bà thông gia hồ hởi đi lại chuẩn bị tiệc, trong lòng vừa ngỡ ngàng vừa tức. Hóa ra 20 cây vàng họ bán đi là để mua nhà cho con gái họ và con rể.

Còn con trai họ, tức chồng con gái tôi, vẫn tiếp tục sống cùng bố mẹ. Tôi nhìn con gái hôm ấy, thấy nó vẫn cười nói như không có chuyện gì nhưng tôi biết con rất buồn. Bố mẹ chồng có nhiều tiền như vậy mà chỉ biết gom góp dành dụm cho con gái, thử hỏi có ai không chạnh lòng.

Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi. Nếu tôi có nhiều tiền như thế, tôi có sẵn sàng mua nhà cho con gái mình không? Có lẽ tôi không làm được, nhưng ông bà thông gia làm được, tôi không biết nên nể phục họ hay nên giận thay con gái mình?