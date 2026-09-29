Không ngủ được dậy đi uống nước, người em run rẩy khi nghe được cuộc trò chuyện của chị gái và anh rể

Nghe xong tôi lập tức gõ cửa, hỏi thẳng anh chị về mọi chuyện.

Tôi là Chi, 31 tuổi, kết hôn được 4 năm và có một bé gái 2 tuổi. Trước đây, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn. Vợ chồng tôi không giàu có nhưng đủ đầy, chồng chăm chỉ làm ăn, thương con, còn tôi cũng cố gắng vun vén gia đình. Những ngày bình thường trôi qua êm ả đến mức tôi chưa từng nghĩ có lúc mình phải đối diện với một bí mật khiến mọi thứ đảo lộn.

Hôm ấy, tôi đưa con gái sang nhà chị gái - chị Trinh và anh rể ăn tối. Vì sáng hôm sau cả nhà sẽ cùng về quê dự đám cưới một người em họ nên tôi để con ngủ lại nhà anh chị cho tiện. Chồng tôi, Nam, bận công việc nên sẽ về sau.

Tối đó, tôi định đi ngủ sớm để sáng hôm sau đi xe cho đỡ say. Nhưng chẳng hiểu sao nằm mãi vẫn không ngủ được. Có lẽ do lạ nhà, cũng có thể vì tôi cứ nghĩ đến đủ thứ chuyện linh tinh. Khoảng 11 giờ đêm, tôi khát nước nên dậy định xuống bếp lấy một cốc. Khi đi ngang qua phòng ngủ của anh chị, tôi bất ngờ nghe thấy giọng chị Trinh: "Nghe cái Chi nó khen chồng nó mà em bực quá, chả nhẽ em lại tung hê hết mọi chuyện."

Tôi đứng khựng lại. Anh rể lập tức nói nhỏ: "Em làm sao thế, đã bảo không nhắc đến chuyện đấy nữa mà. Chú Nam cũng biết lỗi và hứa thay đổi rồi. Vợ chồng mình đồng ý cho chú ấy một cơ hội rồi mà em còn cứ nói đi nói lại."

Tôi không biết mình đã đứng ngoài cửa bao lâu. Hai chân như mềm nhũn, người run lên. "Chuyện đấy" là chuyện gì? Tại sao lại liên quan đến Nam? Tại sao anh chị phải cho chồng tôi một cơ hội? Một lát, tôi quyết định gõ cửa, hỏi thẳng: "Anh chị đang nói chuyện gì về chồng em? Có chuyện gì mà em không biết?".

Ban đầu anh chị còn định giấu, nhưng nhìn tôi căng thẳng, chị Trinh bật khóc. Cuối cùng, anh rể kể hết. Hóa ra, Nam đã ngoại tình. Chuyện được anh rể phát hiện cách đây một thời gian. Anh chị đã gặp riêng Nam để nói chuyện. Nam thừa nhận mình có tình cảm nhất thời với một người phụ nữ khác và xin anh chị đừng nói cho tôi biết.

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Nam nói đó chỉ là phút yếu lòng, là "say nắng" nhất thời chứ anh vẫn yêu tôi, thương con và không muốn đánh mất gia đình. Nam hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện, sửa đổi và mong anh chị cho một cơ hội. Anh chị đã đồng ý giữ kín chuyện này vì muốn Nam có cơ hội sửa sai, cũng vì không muốn gia đình tôi tan vỡ.

Đêm ấy tôi gần như không ngủ. Sáng hôm sau, tôi mệt đến mức không thể về quê dự đám cưới. Chị Trinh ở lại với tôi, còn tôi chỉ biết khóc. Tôi khóc vì tổn thương, vì tức giận, vì cảm giác mình bị lừa dối. Có lúc tôi nghĩ đến chuyện ly hôn ngay lập tức. Tôi tự hỏi, một người đã phản bội mình thì còn có thể tin được nữa không?

Nam biết chuyện tôi đã nghe được mọi thứ. Anh về nhà, ngồi trước mặt tôi và xin lỗi. Anh không biện minh, chỉ nói anh sai và mong tôi cho anh một cơ hội để sửa chữa. Tôi không thể tha thứ ngay.

Mấy ngày sau đó, tôi gần như sống trong một mớ suy nghĩ. Tôi nhìn con gái rồi lại nghĩ đến việc nếu bố mẹ chia tay, cuộc sống của con sẽ thế nào. Tôi nhìn Nam và tự hỏi liệu mình còn có thể tin anh như trước hay không. Tôi sống trong sự giằng co chưa từng có, muốn ly hôn để chấm dứt tất cả. Tôi sợ nếu tha thứ, mình sẽ phải sống mãi với nỗi ám ảnh bị phản bội, không biết đến bao giờ mới có thể tin chồng thêm một lần nữa.

Nhưng mỗi lần nhìn con gái, tôi lại không nỡ. Con còn quá nhỏ, vẫn vô tư gọi bố, quấn lấy mẹ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sợ quyết định của mình sẽ khiến con mất đi một mái ấm đủ đầy mà bấy lâu nay con vẫn có.

Nam vẫn ở bên cạnh, liên tục xin lỗi và mong tôi cho anh một cơ hội. Anh nói sẽ dùng những ngày tháng sau này để chứng minh rằng anh thực sự muốn giữ gia đình.

Tôi biết mình chưa thể quên chuyện anh đã làm, cũng chưa thể lập tức trở lại như trước. Nhưng lúc này, tôi vẫn phân vân giữa hai lựa chọn: ly hôn để bảo vệ lòng tự trọng của mình, hay tha thứ để giữ cho con một mái ấm và cho cuộc hôn nhân này thêm một cơ hội?

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