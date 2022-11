Ngày "trả giá" của 4 cựu cán bộ thuế ở An Giang

Sáng 8-11, TAND tỉnh An Giang xét xử vụ án "mua bán trái phép hóa đơn", "trốn thuế " và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến 13 bị cáo. Trong đó có 4 cựu cán bộ thuế , chủ và kế toán 6 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Các bị cáo (đứng) tại tòa.

Theo cáo trạng, năm 1990, Phạm Thế Hải (SN 1964; ngụ phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) làm nhân viên thuế của Chi cục thuế huyện Tân Châu (nay là thị xã Tân Châu). Năm 2000, Hải bị kỷ luật buộc thôi việc về hành vi lạm dụng tiền thuế. Sau đó, Hải làm kế toán cho nhiều doanh nghiệp.

Đến năm 2015, Phạm Thế Hải, Phạm Văn Định, Nguyễn Hoàng Sơn thỏa thuận với Dương Hoàng Chiến (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục thuế huyện Tri Tôn, nay là Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn) và thỏa thuận với Trần Cao Sang ( cán bộ thuế Chi cục thuế thị xã Tân Châu), Trần Thanh Việt (Đội trưởng Đội kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Tân Châu, nay là Chi cục thuế khu vực Tân Châu - An Phú) để thành lập các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thiên Thuận Đạt; DNTN Nguyễn Mộng cùng các Công ty TNHH MTV như: Nam Thiên Đạt; Phạm Phúc Anh; Thiên Tân Đạt và An Lộc An Giang.

Những công ty, doanh nghiệp này chủ yếu đăng ký kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng do Hải trực tiếp quản lý, điều hành nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho Chu Quốc Vui; Nguyễn Văn Bình; Nguyễn Văn Lan; Nguyễn Hoàng Vũ; Phạm Ngọc Châu; Nguyễn Thanh Sang và nhiều công ty, doanh nghiệp khác trong, ngoài tỉnh với giá bán hóa đơn từ 4% đến 10% trên tổng doanh số chưa thuế ghi trên hóa đơn để các công ty, doanh nghiệp này hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào nhằm khấu trừ thuế.

Từ năm 2015 - 2016, Phạm Thế Hải và đồng phạm thu lợi bất chính hơn 1,4 tỉ đồng, giúp các công ty và doanh nghiệp trốn thuế hơn 7,9 tỉ đồng và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 11,5 tỉ đồng. Dự kiến, phiên tòa xét xử kéo dài đến 11-11.