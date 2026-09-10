Ngày mai là mùng 1 tháng 8 Âm lịch: Đừng quên thắp hương!

Ngày mai, thứ Sáu 11/9/2026, là ngày mùng 1 tháng 8 năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm, ngày 11/9/2026 dương lịch tương ứng với mùng 1 tháng 8 Âm lịch, tức ngày Mậu Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Với nhiều gia đình Việt, ngày mùng 1 hàng tháng là một trong những thời điểm quen thuộc để dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị hương hoa và thắp nén hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Tuy nhiên, việc thắp hương ngày mùng 1 không nhất thiết phải biến thành một nghi lễ cầu kỳ. Tùy nếp sinh hoạt và truyền thống của từng nhà, gia chủ có thể chuẩn bị đơn giản hay đầy đủ hơn. Điều quan trọng vẫn nằm ở sự trang nghiêm, sạch sẽ và tấm lòng của người thực hiện.

Mùng 1/8 Âm lịch nên thắp hương vào giờ nào?

Đây thường là điều được nhiều người quan tâm mỗi khi đến ngày mùng 1. Theo quan niệm truyền thống, nhiều gia đình thích thắp hương vào buổi sáng, khi bắt đầu một ngày mới. Đây cũng là khoảng thời gian thuận tiện để dọn dẹp bàn thờ, chuẩn bị lễ vật và thực hiện việc thờ cúng trong không khí yên tĩnh. Nếu xét theo lịch vạn niên, ngày mùng 1/8 Âm lịch năm nay có các khung giờ được xếp vào giờ hoàng đạo gồm Tý 23h-1h, Sửu 1h-3h, Mão 5h-7h, Ngọ 11h-13h, Thân 15h-17h và Dậu 17h-19h. Trong đó, nếu muốn chọn một khoảng thời gian thuận tiện cho sinh hoạt gia đình, khung 5h-7h có thể tham khảo để thắp hương vào buổi sáng; ngoài ra, các gia đình bận rộn vẫn có thể lựa chọn thời điểm phù hợp khác trong ngày.

Tuy vậy, những khung giờ trên thuộc quan niệm lịch truyền thống, không phải quy định bắt buộc đối với việc thắp hương. Không cần vì bỏ lỡ một giờ được cho là đẹp mà vội vàng thắp hương cho kịp. Người đi làm sớm hoặc chỉ có thời gian vào chiều tối hoàn toàn có thể sắp xếp theo điều kiện của gia đình, miễn việc thờ cúng được thực hiện chu đáo và trang nghiêm.

Trước khi thắp hương, nên dành ít phút chỉnh trang bàn thờ

Mùng 1 cũng là dịp phù hợp để gia đình nhìn lại không gian thờ cúng. Nếu bàn thờ có bụi, hoa đã héo, nước cũ hoặc lễ vật từ trước không còn phù hợp, có thể thu dọn và thay mới trước khi thắp hương. Khi lau dọn, mọi người nên thao tác nhẹ nhàng, gọn gàng, tránh xê dịch đồ thờ không cần thiết. Không nhất thiết cứ đến mùng 1 lại phải tổng vệ sinh hay thay đổi toàn bộ cách bài trí bàn thờ. Nếu không gian vốn được giữ sạch thường xuyên, việc chỉnh trang đơn giản là đủ. Một điều thực tế khác là không nên để quá nhiều đồ không liên quan lên bàn thờ. Giữ không gian gọn, sạch và trang nghiêm thường quan trọng hơn việc cố bày thật nhiều lễ vật.

Mùng 1 nên dâng hoa gì?

Hoa tươi là lễ vật được nhiều gia đình lựa chọn vào ngày mùng 1 bởi vừa đơn giản vừa giúp không gian thờ cúng trang trọng hơn. Không có một danh sách bắt buộc nhà nào cũng phải sử dụng giống nhau, bởi tập quán thờ cúng còn khác biệt giữa từng vùng và từng gia đình. Nếu muốn chuẩn bị, có thể lựa chọn những loại hoa tươi quen thuộc như hoa cúc, hoa sen, hoa huệ hoặc một số loại hoa có màu sắc, hình thức trang nhã. Quan trọng hơn tên của loài hoa là chọn hoa còn tươi, cành lá sạch sẽ và bình hoa được vệ sinh trước khi cắm. Gia đình cũng không nhất thiết phải mua một bó thật lớn. Một bình hoa vừa với kích thước bàn thờ sẽ giúp tổng thể cân đối và tránh che khuất các đồ thờ khác. Hoa đã héo, nước trong bình có mùi hoặc lá rụng nhiều nên được thay mới thay vì tiếp tục giữ trên bàn thờ.

Lễ vật không cần quá cầu kỳ

Bên cạnh hoa, tùy nếp nhà, gia đình có thể chuẩn bị nước sạch, trái cây, bánh hoặc một mâm cơm đơn giản. Có nhà chỉ dâng hương và hoa, có nhà chuẩn bị thêm lễ chay hoặc mâm cơm gia đình. Không có lý do phải cố sắm sửa thật nhiều nếu điều kiện hoặc thời gian không cho phép. Nếu dâng trái cây, nên chọn quả còn tươi, nguyên vẹn và rửa sạch. Với những gia đình chuẩn bị đồ ăn, sau khi hoàn tất việc thờ cúng cũng nên chú ý bảo quản thực phẩm phù hợp, đặc biệt với các món dễ hỏng thay vì để trên bàn thờ quá lâu. Quan trọng hơn, không nên biến việc chuẩn bị lễ mùng 1 thành áp lực phải mua món đắt tiền hay mâm cao cỗ đầy. Ý nghĩa của ngày này đối với nhiều gia đình vẫn nằm ở việc dành một khoảng thời gian tưởng nhớ người đã khuất và duy trì nếp nhà.

Khi thắp hương cũng nên chú ý an toàn

Một việc nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là không nên cắm quá nhiều nén hương cùng lúc trong không gian kín. Khói hương có thể làm chất lượng không khí trong nhà kém đi, vì vậy gia đình nên duy trì sự thông thoáng phù hợp, đặc biệt ở những căn hộ hoặc phòng thờ nhỏ. Khi hương đang cháy, cũng không nên đặt các vật dễ bắt lửa như giấy, vải hoặc đồ trang trí sát bát hương. Nếu sử dụng thêm nến, đèn có ngọn lửa, càng cần bố trí chắc chắn và tránh xa vật liệu dễ cháy. Trước khi rời khỏi nhà, mọi người nên kiểm tra lại khu vực thờ cúng để chắc chắn không còn nguy cơ cháy từ hương, nến hay các nguồn lửa khác. Nhà có trẻ nhỏ cũng cần chú ý không để trẻ tự châm hương hoặc nghịch bật lửa.

Mùng 1 quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm

Ngày mai 11/9/2026 là mùng 1 tháng 8 Âm lịch, vì vậy nếu gia đình vẫn duy trì nếp thắp hương vào ngày đầu tháng, có thể chủ động chuẩn bị từ hôm nay để sáng mai không quá vội vàng. Không nhất thiết phải có một mâm lễ lớn, cũng không cần quá đặt nặng chuyện phải thắp hương đúng một phút hay một khung giờ nhất định. Bàn thờ sạch sẽ, hương hoa được chuẩn bị phù hợp và việc thờ cúng được thực hiện trang nghiêm, an toàn là đủ. Sau cùng, điều được coi trọng trong nét văn hóa này vẫn là sự thành kính và lòng tưởng nhớ của con cháu đối với ông bà, tổ tiên.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm