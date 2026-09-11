3 con giáp may mắn và giàu có nhất trong ngày thứ Sáu, 11/9

Tử vi học có nói ngày thứ Sáu, 11/9, cũng là ngày mồng 1 tháng 8 âm sẽ mang đến tài lộc, may mắn và thành công cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Sáu, 11/9/2026, tức ngày 1 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Mậu Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Tích Lịch Hỏa, biểu trưng cho luồng điện chớp hay ánh lửa sấm sét đầy uy lực vang dội trên bầu trời. Cát khí của nạp âm này mang lại cho bản mệnh sự quyết đoán, nhạy bén cực kỳ cao và khả năng bứt phá nhanh chóng để chớp lấy thời cơ làm giàu ngay trước mắt.

Luồng lửa sấm sét tuy mang năng lượng bộc phát mạnh mẽ giúp xoay chuyển tình thế lớn, nhưng bản chất dễ bùng phát rồi lụi tàn nhanh chóng nếu thiếu đi sự kiên trì. Do đó, bạn cần kiểm soát tốt sự nóng nảy, tránh các quyết định đầu tư mang tính chất bốc đồng để dòng tài lộc đầu tháng mới được duy trì ổn định và bền vững.

Tử vi học có nói, ngày Mậu Tý, cũng là ngày đầu tháng mới sẽ mang đến tài lộc cho những con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Thìn: Ngênh đón Tam Hợp - Tiền tài bứt phá

Bước sang ngày mùng 1 đầu tháng mới, người tuổi Thìn sẽ là con giáp may mắn đón nhận cục diện Tam Hợp mang lại nguồn năng lượng tài lộc vô cùng dồi dào và mạnh mẽ. Bản mệnh được các cát tinh soi đường dẫn lối nên tư duy kinh doanh trở nên sắc bén và dễ dàng tìm ra những hướng đi mới đầy tiềm năng.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc trong công việc đầu tháng và hứa hẹn nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng. Đối với những người đang làm chủ doanh nghiệp, ngày này mang lại lượng khách hàng đổ về tấp nập giúp doanh thu tăng trưởng vượt bậc so với dự kiến. Các danh mục đầu tư trước đây tưởng chừng như dậm chân tại chỗ nay bất ngờ đem lại nguồn lợi nhuận đổ về túi một cách đều đặn.

Tuổi Thìn cũng có khả năng nhận được những lời mời hợp tác béo bở từ các đối tác lớn có uy tín trên thị trường. Tiền bạc rủng rỉnh giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân cũng như tái đầu tư mà không cần đắn đo quá nhiều.

Tuy nhiên bạn vẫn nên có một kế hoạch quản lý tài chính khoa học để dòng tiền tiếp tục sinh sôi nảy nở một cách bền vững nhất. Con giáp này hãy tranh thủ thời cơ vàng ngọc của ngày hôm nay để hiện thực hóa các ý tưởng làm giàu vì vận may đang ở phía bạn.

Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp hỗ trợ - Tài lộc ngập tràn

Nằm trong bộ ba Tam Hợp với địa chi Tý của ngày, người tuổi Thân sẽ là con giáp khởi động tháng mới với vận trình tiền bạc vô cùng hanh thông rực rỡ. Sự nhạy bén thiên bẩm với những con số giúp bạn nhanh chóng chốt được những giao dịch tài chính có lợi nhuận cao ngay trong ngày.

(Ảnh minh họa)

Thu nhập chính duy trì đà tăng tiến ổn định song hành cùng các nguồn thu phụ từ nghề tay trái giúp ví tiền của bạn luôn dày cộm. Quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay sẽ mang đến cho tuổi Thân những thông tin đầu tư mang tính chiến lược và vô cùng quý giá. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để con giáp này dũng cảm mở rộng quy mô kinh doanh hoặc lấn sân sang những thị trường mới.

Bên cạnh đó, bạn còn có vận may trúng thưởng ở các chương trình tri ân hoặc bất ngờ nhận được những món quà có giá trị từ người thân. Mọi áp lực nợ nần hay khó khăn về dòng tiền phát sinh từ tháng cô hồn trước đó hoàn toàn được giải tỏa triệt để. Lời khuyên cho con giáp này là nên trích ra một phần thành quả này để tiếp tục đầu tư vào tri thức hoặc nâng cấp công cụ làm việc. Nhìn chung tuổi Thân hoàn toàn có thể tự tin tận hưởng một ngày làm việc đầy năng lượng với túi tiền vô cùng rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Sửu: Tận hưởng Lục Hợp – Giàu sang phú quý

Mối quan hệ Lục Hợp giữa Sửu và Tý mang lại cho con giáp tuổi Sửu một ngày Thứ Sáu ngập tràn may mắn và sự hòa hợp về mặt nhân duyên. Bạn đi đến đâu cũng được người khác yêu mến, tin tưởng và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để phát triển các dự án kiếm tiền.

(Ảnh minh họa)

Những bế tắc trong việc thu hồi công nợ trước đây hoàn toàn được tháo gỡ một cách êm đẹp nhờ sự can thiệp và giúp đỡ từ quý nhân. Đối với những người làm nghề tự do, bạn liên tục nhận được những đơn hàng hoặc lời mời hợp tác mới với mức thù lao rất hậu hĩnh. Dòng tiền lưu thông trơn tru giúp tuổi Sửu có thể tự tin triển khai các kế hoạch mua sắm tài sản có giá trị lớn cho gia đình.

Khả năng ngoại giao xuất sắc cũng giúp con giáp này thuyết phục thành công các nhà đầu tư rót vốn vào ý tưởng kinh doanh mới của mình. Vận trình tài lộc lên cao nhưng bạn cũng cần tỉnh táo trước những khoản chi tiêu ngẫu hứng cho các món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết. Hãy cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để bảo toàn thành quả tài chính và duy trì lộc khí lâu dài cho tương lai. Sự khởi đầu thuận lợi của ngày mùng 1 này chính là bệ phóng vững chắc để con giáp tuổi Sửu gặt hái thêm nhiều thành công rực rỡ trong cả tháng 8 âm lịch.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận nhiều lộc khí cát lành trong ngày mùng 1 đầu tháng, ba con giáp tuổi Thìn, tuổi Thân và tuổi Sửu vẫn cần hành sự thận trọng để bảo toàn tiền bạc. Bản chất nạp âm Tích Lịch Hỏa của ngày Mậu Tý mang năng lượng bộc phát mạnh mẽ như sấm sét, dễ khiến tâm lý bạn trở nên nôn nóng và đưa ra các quyết định đầu tư mang tính bốc đồng.

Do đó, việc duy trì sự điềm tĩnh, kiểm tra kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng và hóa đơn chứng từ là điều vô cùng cần thiết. Bạn cũng nên tận dụng tối đa lợi thế nhân hòa để giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng thay vì vội vàng dốc vốn vào những lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Cuối cùng, một kế hoạch chi tiêu kỷ luật song hành cùng thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn giữ chặt ví tiền, tạo tiền đề cho một tháng mới đại cát đại lợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.