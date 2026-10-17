HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này

Hà Ngô (T/h)
|

Để bổ sung dương khí cho cơ thể, bạn không cần phải mua những thứ đắt tiền. Có rất nhiều loại "rau củ làm ấm dương" có bán trên thị trường. Chỉ cần chế biến chúng cho gia đình để dần dần bồi bổ năng lượng Dương và có một mùa đông dễ chịu.

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 1.

Ngày 9 tháng 9 âm lịch, hay còn gọi là ngày trùng dương. Có một câu nói cổ rằng, "Nếu không bổ sung dương khí vào ngày trùng dương, mọi công sức cả năm đều trở nên vô ích". Ý muốn nói vào ngày đánh dấu mốc cuối mùa thu, mùa đông đến gần, dương khí trong tự nhiên càng suy yếu, trong khi dương khí trong cơ thể cũng có xu hướng thu vào bên trong. Nếu không bổ sung dương khí vào thời điểm này, bạn sẽ dễ bị lạnh tay chân, đau lưng và cảm giác lạnh toàn thân vào mùa đông.

Để bổ sung dương khí cho cơ thể, bạn không cần phải mua những thứ đắt tiền. Có rất nhiều loại "rau củ làm ấm dương" có bán trên thị trường. Chỉ cần chế biến chúng cho gia đình để dần dần bồi bổ năng lượng Dương và có một mùa đông dễ chịu.

Món 1: Trứng xào thì là

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 2.

Thì là là một "ngoại lệ" trong số các loại rau lá xanh. Trong khi hầu hết các loại rau lá xanh có tính mát, thì là lại có tính ấm, có thể làm dịu gan và thận, làm ấm dạ dày, giảm cảm lạnh và đau nhức. Khi chiên cùng trứng, màu vàng của trứng và xanh của thì là bổ sung cho nhau, món ăn này nấu cũng nhanh chỉ trong vài phút, giúp làm ấm dạ dày và là món ăn kèm tuyệt vời với cơm.

Nguyên liệu: 300g thì là, 3 quả trứng, muối vừa đủ, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 3.

Cách làm món trứng xào thì là

Nhặt bỏ phần cứng của rau thì là sau đó rửa sạch và thái chúng thành những đoạn ngắn khoảng nửa centimet. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối, rồi đánh đều. Làm nóng dầu trong chảo, cho thì là đã thái nhỏ vào và xào nhanh cho đến khi dậy mùi thơm. Đổ hỗn hợp trứng vào, và khi phần đáy đã đông lại, đảo đều cho đến khi trứng đông thành từng mảng. Thêm muối cho vừa ăn, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Thì là mềm, trứng lòng đào thơm lừng, tạo nên một món ăn ấm áp và ngon miệng.

Món 2: Vịt om bia và gừng

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 4.

Vịt om bia và gừng là một món ăn ấm nóng và bổ dưỡng. Gừng già có tác dụng trừ hàn và làm ấm dạ dày, trong khi thịt vịt bổ âm và giải tỏa những thiếu hụt. Được om chậm ở mức lửa nhỏ, món ăn này có hương thơm gừng đậm đà và thịt vịt mềm tan, làm ấm cơ thể từ đầu đến chân.

Nguyên liệu: Nửa con vịt, 1 củ gừng già lớn, lượng rượu gạo vừa đủ, 3 muỗng canh dầu mè, 2 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, vài viên đường phèn và lượng muối vừa đủ, 1 lon bia.

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 5.

Cách làm món vịt om bia và gừng

Rửa sạch rồi chạt thịt vịt thành từng miếng nhỏ. Cho thịt vịt vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần sơ, vớt hết bọt. Sau đó vớt thịt vịt đã chần ra, rửa lại bằng nước ấm. Rửa sạch rồi cắt gừng thành lát dày. Làm nóng dầu mè trong chảo, cho gừng thái lát vào xào trên lửa nhỏ cho đến khi mép gừng cong lại và dậy mùi thơm. Cho thịt vịt vào xào đến khi thịt có màu vàng nâu. Thêm nước tương, nước tương đen và đường phèn rồi đảo đều cho đến khi các gia vị hòa quyện. Đổ bia vào ngập thịt vịt, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút cho đến khi thịt vịt mềm. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, rồi nêm muối cho vừa ăn.

Món 3: Hạt óc chó xào hẹ

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 6.

Hạt óc chó bổ thận và cố tinh, trong khi hẹ làm ấm và bổ sung dương khí; sự kết hợp của hai loại này là một bài thuốc dân gian kinh điển cho các món ăn "bổ dương". Quả óc chó trở nên giòn sau khi được xào thơm, trong khi hẹ mềm và tươi, tạo nên hương vị đậm đà vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nguyên liệu: 300g hẹ, 100g hạt óc chó, muối vừa đủ, dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Ngày mai là 9 tháng 9 âm lịch, nhất định phải ăn 3 món ngon, dễ nấu này - Ảnh 7.

Cách làm món hạt óc chó xào hẹ

Ngâm hạt óc chó trong nước sôi khoảng 5 phút, sau đó bóc lớp lụa ngoài. Rửa sạch và cắt hẹ thành từng khúc. Làm nóng dầu trong chảo, cho hạt óc chó vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi hơi vàng và giòn, sau đó vớt ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho hẹ vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi hẹ chín tới. Cho hạt óc chó trở lại vào, thêm lượng muối vừa đủ, đảo đều và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức. Hẹ tươi thơm lừng, quả óc chó giòn tan, càng nhai càng thấy ngon.

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 17/10/2026
Tags

trùng dương

trứng xào

Vịt om bia

hạt óc chó

dương khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

Cận cảnh bắt giữ 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’

01:59
Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

Giây phút khám xét chỗ ở, bắt tạm giam nguyên kế toán Đặng Thị Lý SN 1981

01:29
Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

Máy bay đặc biệt xuất hiện ở sân bay hơn 16 tỷ USD của Việt Nam lúc rạng sáng

00:59
Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

Honda CB750 Hornet 2027 ra mắt gây chú ý với công nghệ E-Clutch, giá dự kiến "rẻ" bất ngờ

01:27
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

Loạt nâng cấp mới trên Honda City 2026 vừa ra mắt: Giá từ 539 triệu đồng, về đại lý từ ngày mai

01:46
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại