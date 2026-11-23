Trong ngày 24/11, Hà Nội sẽ miễn tiền vé đối với toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác. Cùng với đó, người dân và du khách được miễn phí tham quan 18 điểm di tích, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.

Ngày 23/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội thông tin về kế hoạch miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, chính sách được áp dụng trong ngày 24/11 (thứ Ba), với tất cả hành khách sử dụng dịch vụ trên 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Đối với hành khách sử dụng vé lượt xe buýt, người dân vẫn nhận vé từ thiết bị bán vé trên xe hoặc đặt vé qua ứng dụng "ThevegiaothongHN" và các ví điện tử được kết nối với hệ thống nhưng không phải thanh toán tiền.

Trong trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, nhân viên xe buýt sẽ phát vé lượt giấy thay thế để bảo đảm việc đi lại của hành khách không bị gián đoạn.

Với 2 tuyến đường sắt đô thị, hành khách đi vé lượt có thể nhận vé tại quầy bán vé theo nhu cầu hành trình hoặc sử dụng ứng dụng "Hà Nội Metro", thẻ Visa và các ví điện tử được hệ thống chấp nhận. Tất cả hình thức này đều không mất phí trong ngày 24/11.

Nếu hệ thống điện tử xảy ra gián đoạn, nhà ga sẽ chuyển sang phát vé giấy dự phòng cho hành khách.

Đối với người đang sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định của thành phố, các thao tác kiểm soát khi sử dụng phương tiện vẫn được thực hiện như thường lệ.

Cụ thể, hành khách chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR thẻ ảo vào đầu đọc tại cửa lên xe buýt hoặc cổng kiểm soát nhà ga. Nhóm đối tượng được miễn vé theo quy định hiện hành bao gồm người cao tuổi, trẻ em và một số đối tượng khác.

Ảnh: VGP/DA

Để bảo đảm hoạt động vận tải diễn ra an toàn, thông suốt, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội chủ động phương án vận hành trong ngày miễn phí.

Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát lượng hành khách thực tế để kịp thời điều chỉnh tần suất, tăng cường chuyến lượt khi cần thiết, tránh tình trạng quá tải tại các tuyến và điểm trung chuyển.

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố và UBND các xã, phường phối hợp thông tin rộng rãi về thời gian, phạm vi và cách thức sử dụng phương tiện miễn phí. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các điểm dừng, nhà chờ, nhà ga cũng được chú trọng.

Miễn phí tham quan 18 điểm di tích, danh lam thắng cảnh

Bên cạnh chính sách miễn phí vận tải công cộng, trong ngày 24/11, Hà Nội còn triển khai miễn phí vé tham quan tại nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn.

Trong đó, 12 điểm tham quan được miễn phí trong ngày 24/11 gồm Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích Cổ Loa, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương), Bảo tàng Hà Nội, Đền Quán Thánh, Làng cổ Đường Lâm, Chùa Thầy, Chùa Tây Phương và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, 6 điểm di tích thuộc khu vực phố cổ Hà Nội cũng mở cửa miễn phí trong hai ngày 23 và 24/11. Danh sách gồm Đền Bạch Mã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại số 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản tại số 87 Mã Mây, Đền Quan Đế tại số 28 Hàng Buồm, Đình Kim Ngân và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội tại số 50 Đào Duy Từ.

Các điểm di tích thuộc khu vực phố cổ đón khách vào buổi sáng từ 8h đến 12h và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Việc miễn phí vé tham quan và sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận và trải nghiệm các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô thuận lợi hơn.

Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi tham quan, mua sắm, vui chơi trong các dịp lễ, góp phần giảm áp lực giao thông và xây dựng hình ảnh Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.