Ngày đưa bạn gái kém mình 13 tuổi về ra mắt, cả họ nhìn tôi đầy nghi ngờ, đến mẹ tôi cũng đập bàn phản đối

Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai lầm thế nào.

Tôi lấy Hồng kém tôi 13 tuổi. Ngày đưa Hồng về ra mắt, tôi đã biết sẽ có người dị nghị, nhưng không nghĩ những lời xì xào lại theo chúng tôi đến tận ngày cưới.

Hồng trẻ, xinh, tính tình lại khá vô tư. Còn tôi đã qua cái tuổi thích tụ tập, ăn diện, cũng chẳng còn vẻ ngoài phong độ như thời trai trẻ. Hai đứa đứng cạnh nhau, quả thật nhìn chẳng giống một cặp đôi thường thấy.

Họ hàng, bạn bè gặp tôi đều cười cười hỏi có phải Hồng yêu tôi thật không, hay nhìn thấy tôi có nhà cửa, công việc ổn định nên mới lấy? Có người còn nói thẳng rằng con gái trẻ trung như Hồng, thiếu gì người để chọn, việc gì phải lấy một người hơn mình 13 tuổi.

Tôi nghe nhiều thành quen, chỉ có Hồng là đôi lúc buồn. Cô ấy không thích người khác nhìn mình như một cô gái ham tiền. Tôi phải mất khá nhiều thời gian mới thuyết phục được Hồng rằng chỉ cần hai vợ chồng sống với nhau tử tế, những lời bên ngoài rồi cũng chẳng quan trọng.

Nhưng chuyện khó hơn lại nằm ở mẹ tôi. Mẹ không phản đối Hồng vì tuổi tác. Bà chỉ không tin Hồng có thể làm dâu.

Lần đầu Hồng về nhà tôi, mẹ đã để ý từ chuyện cô ấy không biết nấu món gì, chẳng quen việc bếp núc, đến việc ăn xong chỉ biết đứng dậy nói chuyện với mọi người chứ không nghĩ đến chuyện dọn dẹp. Mẹ nhìn tôi rồi lắc đầu, cho rằng Hồng còn trẻ, tính cách lại vô tư quá, ăn chưa no lo chưa tới, chưa biết vun vén cho gia đình.

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Mẹ nói con gái lấy chồng không thể chỉ cần xinh đẹp và được chồng yêu. Sau này có gia đình, có con cái, bao nhiêu việc không tên sẽ đổ xuống. Nếu cái gì cũng không biết, liệu có sống được lâu dài không?

Tôi hiểu mẹ lo cho mình, nhưng tôi cũng thấy bà đang đánh giá Hồng quá sớm.

Hồng lớn lên trong một gia đình khác tôi. Nhà cô ấy không bắt con gái phải biết hết chuyện bếp núc từ nhỏ. Hồng cũng chưa từng sống riêng, nên chưa quen việc nhà không có nghĩa cô ấy không thể học.

Sau khi cưới, tôi chủ động chia sẻ việc nhà với vợ. Hồng không biết nấu thì học dần. Không biết dọn dẹp thì tôi chỉ cho. Có những hôm cô ấy nấu một món rất mặn, hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tôi thấy đó cũng là một niềm hạnh phúc.

Mẹ tôi thì vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Bà vẫn thường than Hồng vụng về, chưa đảm đang như con dâu nhà người ta, không biết đến bao giờ mới lo được mâm cỗ cho gia đình chồng.

Tôi không muốn mẹ và vợ trở thành hai phía đối đầu. Tôi chỉ mong mẹ cho Hồng thêm thời gian, còn Hồng cũng hiểu rằng làm dâu không thể mãi vô tư như lúc còn ở nhà.

Tôi lấy vợ vì yêu, không phải vì cần một người giúp mẹ làm việc nhà. Nhưng tôi cũng hiểu, hôn nhân không chỉ có tình yêu. Sau này Hồng sẽ phải học cách vun vén, còn tôi cũng phải học cách đứng giữa mẹ và vợ mà không để người nào cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tôi nên làm thế nào để mẹ bớt khắt khe với con dâu đây?