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Ngày đặc biệt của nữ Đại úy Công an là nữ chính "Nhật ký Vàng Anh"

A Ly
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Với nữ Đại úy Công an là nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thì ngày đặc biệt này cô dành thời gian để "nhìn lại chặng đường đã qua".

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8), diễn viên Lê Minh Hương - gương mặt quen thuộc với khán giả qua series Nhật ký Vàng Anh - chia sẻ niềm tự hào về công việc trong lực lượng Công an nhân dân.

Ngày đặc biệt của nữ Đại úy Công an là nữ chính "Nhật ký Vàng Anh"- Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Lê Minh Hương viết: "Hôm nay 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, ngày để tri ân những cống hiến thầm lặng của toàn ngành và cũng là dịp để bản thân mình nhìn lại chặng đường đã qua…".

Nữ diễn viên cho biết công việc truyền thông trong ngành công an đòi hỏi sự cân bằng giữa tính chính xác, nghiêm túc của pháp luật với sự mềm mại, nhân văn và nhạy bén trong việc truyền tải thông tin trên mạng xã hội.

"Là một chiến sĩ công an, nhưng vũ khí của mình không phải là súng đạn mà là cây bút, là ống kính, là những bài viết tuyên truyền", cô chia sẻ.

Lê Minh Hương cũng tự nhắn nhủ bản thân luôn giữ vững tinh thần "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", không ngừng sáng tạo và kiên cường trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

"Luôn tràn đầy năng lượng, không ngừng sáng tạo, kiên cường trên mặt trận văn hóa - tư tưởng và luôn tự hào với sứ mệnh là người kể chuyện của lực lượng Công an nhân dân!", nữ diễn viên bày tỏ.

Ngày đặc biệt của nữ Đại úy Công an là nữ chính "Nhật ký Vàng Anh"- Ảnh 2.

Nữ diễn viên Lê Minh Hương (sinh năm 1985 tại Hà Nội) nổi tiếng sau khi đảm nhận vai chính Vàng Anh trong bộ phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh" phần 1 lên sóng năm 2006. Sau thành công này, cô tiếp tục khẳng định tài năng qua nhiều tác phẩm truyền hình khác như Zippo, mù tạt và em, 11 tháng 5 ngày...

Bên cạnh nghệ thuật, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Minh Hương là khi cô chính thức chuyển hướng vào ngành Công an. Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, cô đang đảm nhiệm vai trò biên tập viên, MC kỳ cựu của kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) với cấp bậc hàm Đại úy.

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Tags

sao Việt

Lê Minh Hương

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