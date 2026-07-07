Ngành ô tô Đức đẩy mạnh tái cấu trúc

Chi phí sản xuất gia tăng, thị trường thay đổi và cuộc đua xe điện đang buộc nhiều hãng xe phải điều chỉnh chiến lược để duy trì sức cạnh tranh.

Từng là niềm tự hào của nền công nghiệp Đức, ngành sản xuất ô tô đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng. Chi phí sản xuất gia tăng, thị trường thay đổi và cuộc đua xe điện đang buộc nhiều hãng xe phải điều chỉnh chiến lược để duy trì sức cạnh tranh.

Tại nhà máy Opel ở thành phố Rüsselsheim, dây chuyền sản xuất vẫn vận hành bình thường. Tuy nhiên, phía sau hoạt động của một trong những thương hiệu ô tô lâu đời của Đức là sức ép ngày càng lớn về chi phí. Theo lãnh đạo hãng, giá năng lượng, chi phí lao động và gánh nặng thủ tục hành chính tại Đức đều cao hơn nhiều thị trường khác. Điều này khiến doanh nghiệp buộc phải tiếp tục cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Florian Huettl - Tổng Giám đốc Hãng xe Opel cho biết: "Chúng tôi luôn phải tìm cách ứng phó với những thách thức tại Đức và phải không ngừng cắt giảm chi phí sản xuất cũng như tiếp tục tự động hóa các quy trình. Đây là điều cần thiết để duy trì khả năng cạnh tranh so với các địa điểm sản xuất khác".

Bên cạnh đó, hãng cũng thay đổi cách phát triển sản phẩm, ví dụ như hợp tác với doanh nghiệp xe điện Trung Quốc Leapmotor để phát triển một mẫu SUV thuần điện mới. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện.

Ông Florian Huettl - Tổng Giám đốc Hãng xe Opel chia sẻ: "Đối tác Trung Quốc mang đến thế mạnh về hệ thống pin, kiến trúc xe điện và hệ truyền động. Chúng tôi cũng kỳ vọng hưởng lợi từ việc mua chung các linh kiện này. Ngoài ra, dự án còn giúp chúng tôi học hỏi cách rút ngắn chu kỳ phát triển sản phẩm".

Theo Reuters, nhà máy Opel tại Rüsselsheim hiện chỉ vận hành một ca mỗi ngày và đang cắt giảm khoảng 40% số kỹ sư. Đây cũng là xu hướng đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp ô tô Đức, vốn đang phải đối mặt cùng lúc với chi phí sản xuất cao, nhu cầu suy yếu tại châu Âu và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Nhiều hãng truyền thông Đức cho biết, Volkswagen cũng đang cân nhắc một kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn, đóng cửa 4 nhà máy tại Đức và cắt giảm thêm việc làm, qua đó nâng tổng số lao động dự kiến bị ảnh hưởng lên khoảng 100.000 người. Thông tin này hiện chưa được doanh nghiệp xác nhận.

Ông Steven Beardsley - Phóng viên Kinh tế, Đài DW nêu ý kiến: "Volkswagen hiện có năng lực sản xuất khoảng 12 triệu xe mỗi năm nhưng thực tế chỉ sản xuất khoảng 9 triệu xe. Việc cắt giảm công suất có thể là một phần quan trọng trong nỗ lực giảm chi phí, bởi rất khó có cơ sở để tiếp tục duy trì nhiều nhà máy khi sản lượng không còn như trước".

Trong bối cảnh quá trình điện hóa diễn ra nhanh hơn và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, giới phân tích nhận định, việc cắt giảm chi phí, tối ưu công suất và tái cơ cấu hoạt động sẽ tiếp tục là xu hướng của ngành công nghiệp ô tô Đức trong những năm tới.