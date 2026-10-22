Ngân hàng thông báo khẩn đến người dùng về loạt hình ảnh này

ABBank cho biết, việc tải ảnh cá nhân lên các công cụ không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến nguy cơ lộ dữ liệu, bị giả mạo danh tính và trở thành mục tiêu lừa đảo.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa đưa ra khuyến cáo về các rủi ro bảo mật khi người dùng tham gia trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để biến đổi ảnh chân dung theo phong cách thập niên 80.

Theo ABBank, ảnh chân dung tải lên các công cụ AI có thể bị lưu trữ hoặc xử lý theo cách người dùng không kiểm soát được. Những hình ảnh này tiềm ẩn nguy cơ bị sử dụng để giả mạo danh tính, tạo video giả bằng công nghệ deepfake phục vụ các hoạt động lừa đảo.

Bên cạnh đó, ảnh cá nhân có thể vô tình chứa những thông tin nhạy cảm như căn cước công dân (CCCD), thẻ nhân viên, biển số xe, địa chỉ, tài liệu hoặc nội dung hiển thị trên màn hình máy tính. Nếu những dữ liệu này bị thu thập và khai thác trái phép, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân.

Để hạn chế rủi ro, ABBank khuyến nghị người dùng chỉ sử dụng các công cụ AI có nguồn gốc rõ ràng, chính sách bảo vệ dữ liệu minh bạch; không tải lên hình ảnh chứa giấy tờ tùy thân, tài liệu hoặc thông tin cá nhân. Người dùng cũng cần tránh truy cập các quảng cáo, đường link cung cấp bộ lọc ảnh miễn phí không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không chính thức.

Ngân hàng lưu ý người dùng kiểm tra kỹ quyền truy cập ảnh, camera, danh bạ và vị trí trước khi cài đặt ứng dụng; không mở các tệp tải về đáng ngờ, đặc biệt là tệp có phần mở rộng kép như ".mp4.exe". Việc đăng tải ảnh trẻ em lên các nền tảng AI và mạng xã hội cũng cần được hạn chế.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi video yêu cầu chuyển tiền hoặc thay đổi thông tin, người dùng cần xác minh lại thông tin qua số điện thoại chính thức của người liên quan hoặc tổ chức có thẩm quyền trước khi thực hiện.

ABBank nhấn mạnh ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt thông qua đường link, tin nhắn hay cuộc gọi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ hotline 1800 1159 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất của ngân hàng để được hỗ trợ.