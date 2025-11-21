Ngân hàng phát mại 443 thửa đất Ocean Park và mỏ cát trắng ở Vân Đồn

Theo thông tin từ MBAMC, ngày 20/10/2025 đơn vị này đã phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm của khách hàng là Công ty TNHH Quan Minh. Thông báo nêu thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá trong 3 ngày làm việc kể từ ngày phát hành, làm cơ sở để ký hợp đồng dịch vụ đấu giá theo quy định.

Vị trí dự án Khu đô thị Ocean Park tại Đặc khu Vân Đồn.

Đến ngày 27/10/2025, MBAMC công bố kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá, theo đó Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Sở Tư pháp Hà Nội là đơn vị được lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá gói tài sản bảo đảm nói trên.

Khoản nợ của Công ty TNHH Quan Minh phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký từ tháng 6/2019. Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 29/9/2025 là 444,6 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc 201,9 tỷ đồng, còn lại là lãi và các nghĩa vụ tài chính liên quan. Giá khởi điểm dự kiến tương ứng tổng nghĩa vụ nợ này.

Tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá gồm nhiều cấu phần. Trước hết là quyền khai thác khoáng sản (mỏ cát trắng/silic) của Công ty TNHH Thương mại Tân Lập tại xã Minh Châu (trước đây thuộc huyện Vân Đồn, nay là Đặc khu Vân Đồn), kèm theo Nhà máy chế biến cát do Công ty TNHH Quan Minh sở hữu.

Mỏ cát Minh Châu được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác từ tháng 5/2019, trữ lượng hơn 4 triệu tấn cát silic và 2 triệu mét khối cát san lấp, thời hạn khai thác đến ngày 24/9/2026.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Ocean Park tại Đặc khu Vân Đồn.

Trong khi đó, nhà máy chế biến cát của Quan Minh đặt tại khu vực đảo Đầu Trâu (Minh Châu) được tỉnh cho phép đầu tư từ năm 2012, gắn với chuỗi khai thác – chế biến cát trắng tại Vân Đồn.

Bên cạnh tài sản khoáng sản, MBAMC sẽ xử lý toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Quan Minh của hai thành viên góp vốn. Trong đó, phần vốn của ông Hoàng Văn Cường và bà Nguyễn Thùy Dung chiếm 90% vốn điều lệ (tương đương 225 tỷ đồng); phần vốn của ông Hoàng Bá Dũng chiếm 10% vốn điều lệ (tương đương 25 tỷ đồng).

Đáng chú ý nhất trong gói tài sản là 443 thửa đất thuộc Dự án Khu đô thị dân cư Ocean Park tại Hòn Cặp Xe, xã Hạ Long (trước đây thuộc huyện Vân Đồn, nay là Đặc khu Vân Đồn).

Ocean Park là dự án lấn biển quy mô khoảng 41,2ha, tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật hơn 392 tỷ đồng, được quy hoạch khoảng 725 lô biệt thự, liền kề và khu dịch vụ.

Tuy nhiên, sau giai đoạn khởi động rầm rộ, dự án rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài, hạ tầng dang dở và phát sinh nhiều vướng mắc tài chính.

Quá trình xử lý nợ lần này diễn ra trong bối cảnh Công ty TNHH Quan Minh đang đối mặt với sức ép tài chính đặc biệt lớn. Ngày 29/7/2025 cơ quan thuế tỉnh Quảng Ninh áp dụng biện pháp cưỡng chế hành chính đối với doanh nghiệp bằng việc ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế gần 403,4 tỷ đồng, hiệu lực từ 29/7/2025 đến 29/7/2026.

Mặt bằng chi tiết các lô đất tại dự án Khu đô thị Ocean Park tại Đặc khu Vân Đồn.

Trước đó, năm 2024 Quan Minh nhiều lần “đứng đầu bảng” doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn với số tiền nợ vượt 360–394 tỷ đồng và cũng đã bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn.

Cùng với biện pháp cưỡng chế thuế, đầu tháng 8/2025 Tòa Dân sự, TAND tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2025/QĐ-MTTPS đối với Công ty TNHH Quan Minh vì mất khả năng thanh toán.

Công ty TNHH Quan Minh thành lập tháng 1/2005, trụ sở tại thôn 11, xã Hạ Long, khu vực Vân Đồn (nay là Đặc khu Vân Đồn). Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và đầu tư dự án.

Lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất ngày 22/8/2025 ghi nhận cơ cấu vốn góp gồm ông Hoàng Văn Cường nắm 90% vốn điều lệ và ông Hoàng Bá Dũng nắm 10% vốn điều lệ; người đại diện theo pháp luật là ông Hoàng Văn Cường (SN 1975), giữ chức Giám đốc.