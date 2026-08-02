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Ngân hàng lớn nhất nước Nga cảnh báo

Y Vân
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Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Nga đối mặt với mức thâm hụt ngân sách ngày càng lớn.

Các ngân hàng Nga có thể không còn đủ thanh khoản bằng đồng rúp để tiếp tục mua trái phiếu chính phủ phục vụ tài trợ thâm hụt ngân sách liên bang, một lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Sberbank cho biết.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tài chính Nga đối mặt với mức thâm hụt ngân sách ngày càng lớn và có thể phải huy động thêm hàng nghìn tỷ rúp trong năm nay. Khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngày càng eo hẹp và các đợt đấu giá trái phiếu chính phủ tạm dừng, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) có thể sẽ chịu áp lực lớn hơn trong việc bơm vốn để duy trì nhu cầu mua trái phiếu.

Ông Taras Skvortsov, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của Sberbank, cho biết khoảng 2.000 tỷ rúp (25,2 tỷ USD) đã bị rút khỏi hệ thống ngân hàng kể từ đầu năm, khiến thanh khoản suy giảm đáng kể. Sberbank là ngân hàng lớn nhất nước Nga, được sở hữu phần lớn bởi chính phủ.

“Hiện nay, các ngân hàng chỉ còn đủ nguồn vốn để cho vay khách hàng và đây hiện là hoạt động cốt lõi của họ".

Reuters dẫn lời Skvortsov cho biết: “Các ngân hàng chỉ mua trái phiếu OFZ nếu họ có thanh khoản dư thừa và tin rằng nguồn vốn đó sẽ vẫn sẵn có. Hiện tình hình hoàn toàn ngược lại”.

OFZ là trái phiếu chính phủ bằng đồng rúp do Bộ Tài chính Nga phát hành để tài trợ cho chi tiêu ngân sách.

Trong nửa đầu năm 2026, ngân sách liên bang Nga ghi nhận thâm hụt 5.700 tỷ rúp (71,8 tỷ USD), chủ yếu do chi tiêu quốc phòng vượt kế hoạch.

Chi phí liên quan đến cuộc xung đột của Nga trong năm nay có thể vượt dự toán từ 4.000-5.000 tỷ rúp (50,4-63 tỷ USD), buộc Bộ Tài chính phải huy động thêm khoảng 2.000-3.000 tỷ rúp (25,2-37,8 tỷ USD) thông qua phát hành trái phiếu.

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