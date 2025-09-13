Ngân hàng khẳng định không lưu trữ thông tin số dư tài khoản, sổ tiết kiệm, số thẻ, mã OTP, CVV/CVC, mật khẩu đăng nhập, lịch sử giao dịch ...của khách hàng tại CIC

Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC) vừa ghi nhận sự cố rò rỉ dữ liệu. Tội phạm mạng có thể lợi dụng để mạo danh CIC, Ngân hàng hoặc cơ quan công an nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin và tài sản của khách hàng. Trước vấn đề trên, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) khẳng định:

- SAIGONBANK không chia sẻ, không lưu trữ tại CIC các dữ liệu quan trọng như: số dư tài khoản, chi tiết giao dịch, số thẻ, mã OTP, CVV/CVC, hay thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử,...của khách hàng.

- SAIGONBANK cam kết luôn tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thông tin và pháp luật hiện hành, đồng thời luôn đặt quyền lợi và tài sản hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu.

- Các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối ngày 12/9, hàng loạt ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, VPBank,....cũng đã có thông báo tới khách hàng về sự cố an ninh mạng tại CIC.

Agribank nhấn mạnh, thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng.

Vietcombank và BIDV khẳng định, hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu của ngân hàng hoạt động an toàn và hoàn toàn độc lập với hệ thống của CIC. Ngân hàng đã và đang áp dụng các biện pháp bảo mật đa lớp nghiêm ngặt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để bảo vệ dữ liệu khách hàng. Hoạt động cung cấp dịch vụ của Vietcombank hiện đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

VietinBank cho biết, luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi và tài sản của khách hàng

Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng, khách hàng cần lưu ý:

- Luôn luôn cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn, email mạo danh CIC, Ngân hàng hoặc cơ quan chức năng.

- Không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP, mật khẩu dịch vụ ngân hàng điện tử trong bất kỳ tình huống nào.

- Không truy cập liên kết lạ, không cài đặt tệp tin .apk hay phần mềm ngoài chợ ứng dụng chính thống (App Store hoặc Google Play/CH Play).

- Theo dõi thường xuyên lịch sử giao dịch; khi phát hiện bất thường, liên hệ ngay Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của các ngân hàng để được hỗ trợ.