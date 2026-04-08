HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tốt nhất hôm nay

Văn Dân |

Theo tổng hợp lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy tính đến 11h ngày 8/4, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục duy trì khoảng chênh lệch đáng kể ở nhiều kỳ hạn.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tốt nhất hôm nay - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, tạo bởi AI Gemini.

Ở kỳ hạn 1 tháng, OCB đang có mức lãi suất cao nhất thị trường ở 4,75%/năm, trong khi nhóm thấp nhất là BIDV/Vietcombank/VietinBank với 2,1%/năm. Mức chênh 2,65 điểm % tuy nhìn nhỏ nhưng vẫn tạo ra khác biệt đáng kể với các khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn.

Số tiền gửiChênh lãi sau 1 tháng
5 triệu11.042 đồng
10 triệu22.083 đồng
20 triệu44.167 đồng
30 triệu66.250 đồng
50 triệu110.417 đồng
100 triệu220.833 đồng

Ở kỳ hạn 3 tháng, Nam A Bank dẫn đầu với 4,75%/năm, trong khi mức thấp nhất thuộc về BIDV ở 2,4%/năm. Khoảng cách 2,35 điểm % cho thấy ngay cả với kỳ hạn ngắn theo quý, việc so sánh lãi suất vẫn mang lại lợi ích rõ rệt cho người gửi.

Với kỳ hạn 6 tháng, Shinhan Bank đang dẫn đầu ở 7,1%/năm, bỏ xa mức thấp nhất 3,5%/năm tại BIDV. Đây là một trong những kỳ hạn có khoảng chênh rất lớn trên thị trường hiện tại.

Ở kỳ hạn 9 tháng, PGBank có mức cao nhất 7,1%/năm, trong khi BIDV tiếp tục nằm ở nhóm thấp nhất với 3,5%/năm, tạo mức chênh 3,6 điểm %.

Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức cao nhất thuộc về Shinhan Bank với 7,5%/năm, trong khi Eximbank thấp nhất ở 5%/năm. Chênh lệch 2,5 điểm % khiến khoản lãi cuối kỳ thay đổi rất rõ.

Số tiền gửiChênh lãi sau 12 tháng
5 triệu125.000 đồng
10 triệu250.000 đồng
20 triệu500.000 đồng
30 triệu750.000 đồng
50 triệu1.250.000 đồng
100 triệu2.500.000 đồng


Tags

tiết kiệm

Lãi suất

tài chính gia đình

lãi kép

Thịnh Vượng Tài Chính

lãi cao nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại