Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm tốt nhất hôm nay

Ở kỳ hạn 1 tháng, OCB đang có mức lãi suất cao nhất thị trường ở 4,75%/năm, trong khi nhóm thấp nhất là BIDV/Vietcombank/VietinBank với 2,1%/năm. Mức chênh 2,65 điểm % tuy nhìn nhỏ nhưng vẫn tạo ra khác biệt đáng kể với các khoản tiền nhàn rỗi ngắn hạn.

Số tiền gửi Chênh lãi sau 1 tháng 5 triệu 11.042 đồng 10 triệu 22.083 đồng 20 triệu 44.167 đồng 30 triệu 66.250 đồng 50 triệu 110.417 đồng 100 triệu 220.833 đồng

Ở kỳ hạn 3 tháng, Nam A Bank dẫn đầu với 4,75%/năm, trong khi mức thấp nhất thuộc về BIDV ở 2,4%/năm. Khoảng cách 2,35 điểm % cho thấy ngay cả với kỳ hạn ngắn theo quý, việc so sánh lãi suất vẫn mang lại lợi ích rõ rệt cho người gửi.

Với kỳ hạn 6 tháng, Shinhan Bank đang dẫn đầu ở 7,1%/năm, bỏ xa mức thấp nhất 3,5%/năm tại BIDV. Đây là một trong những kỳ hạn có khoảng chênh rất lớn trên thị trường hiện tại.

Ở kỳ hạn 9 tháng, PGBank có mức cao nhất 7,1%/năm, trong khi BIDV tiếp tục nằm ở nhóm thấp nhất với 3,5%/năm, tạo mức chênh 3,6 điểm %.

Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận mức cao nhất thuộc về Shinhan Bank với 7,5%/năm, trong khi Eximbank thấp nhất ở 5%/năm. Chênh lệch 2,5 điểm % khiến khoản lãi cuối kỳ thay đổi rất rõ.

Số tiền gửi Chênh lãi sau 12 tháng 5 triệu 125.000 đồng 10 triệu 250.000 đồng 20 triệu 500.000 đồng 30 triệu 750.000 đồng 50 triệu 1.250.000 đồng 100 triệu 2.500.000 đồng







