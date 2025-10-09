Ngân hàng bơm thêm gần 2,1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế, tăng trưởng tín dụng 9 tháng cao nhất 15 năm qua

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến ngày 29/9/2025 đạt hơn 17,7 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, các ngân hàng đã cho vay thêm ra nền kinh tế gần 2,1 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng bình quân 232.000 tỷ đồng mỗi tháng. Đây là mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế, ngay từu đầu năm, NHNN đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025, công khai nguyên tắc để các ngân hàng, tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Đếm ngày 31/7, NHNN tiếp tục thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch. Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các tổ chức tín dụng không cần phải đề nghị. Đồng thời, NHNN chỉ đạo các nhà băng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cũng từ đầu năm, ngành ngân hàng cũng tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Lãnh đạo NHNN cho biết với việc triển khai nhiều giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng các tháng trong năm nay đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2024, đồng thời duy trì xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước.

Với tốc độ tăng trưởng tín dụng kể trên, cùng mục tiêu tín dụng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%, đây là mức tăng trưởng tín dụng rất cao so với các năm trước.

"Chúng tôi kỳ vọng từ nay đến cuối năm sẽ đạt được mức tăng trưởng tín dụng cao để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 8,5% trong năm nay và hai chữ số trong những năm tiếp theo", ông Quang cho hay.

Với tốc độ mở rộng như hiện tại, giới chuyên môn dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 có thể đạt khoảng 20%.

Chứng khoán SHS nhận định, quỹ đạo năm nay cho thấy không khó để cán mốc 20% vào cuối năm. Khi tín dụng chạy nhanh như vậy, cần theo sát lạm phát đến từ tổng cầu; đặc biệt là khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hiện chưa cập nhật quyền số mới và chưa phản ánh lạm phát tài sản, nên “độ nóng” dễ bị che lấp.

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, các chuyên gia Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo tín dụng sẽ duy trì đà tăng trong nửa sau 2025. Động lực chính đến từ chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng, thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi và các dự án đầu tư công được đẩy nhanh.

Yuanta Research nhận định ngoài 4 ngân hàng (HDBank, MB, Vietcombank và VPBank) đang tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với trung bình 9,9% của toàn ngành (6 tháng đầu năm 2025) nhiều khả năng sẽ được NHNN cấp thêm hạn mức tín dụng trong nửa cuối năm.

Trong nửa đầu năm năm, tăng trưởng tín dụng chủ yếu được thúc đẩy bởi cho vay ngắn hạn, phản ánh cách tiếp cận thận trọng của các ngân hàng. Tuy nhiên, nhóm phân tích kỳ vọng các khoản cho vay trung và dài hạn sẽ đóng góp tỷ trọng lớn hơn trong nửa sau 2025, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường BĐS và việc đẩy nhanh các dự án đầu tư công.