Ngắm đoạn đường trên cao dài gần 15 km, có tường chống ồn rộng hơn 2 sân bóng đá, xuyên đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất TP.HCM, sẽ thông xe sau một tháng nữa

Sau hơn ba năm thi công, gần 15km Vành đai 3 trên cao qua khu vực TP Thủ Đức cũ đã cơ bản thành hình. Tuyến đường đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, hướng tới thông xe tạm ngày 30/9/2026.
Đây là hiện trạng Vành đai 3 tại khu vực nút giao Gò Công – đường Nguyễn Xiển vào tháng 11/2025. Khi đó, một số nhịp cầu cạn chưa hợp long, bề mặt chủ yếu vẫn là bê tông thô.
Chưa đầy một năm sau, công trình đã “thay áo” ngoạn mục với lớp nhựa phẳng lì cùng hàng loạt hạng mục dần hoàn thiện. Tuyến cầu cạn dài gần 15km hiện gần như nối liền từ nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đến Tân Vạn.
Nhộn nhịp nhất là đoạn dài hơn 3km thuộc gói thầu XL3, chạy xuyên qua đại đô thị Vinhomes Grand Park tại phường Long Bình (TP.HCM). Đây là đại đô thị được tìm kiếm nhiều nhất trên Google ở TP.HCM năm 2025. Trọng tâm tìm kiếm chính là đường vành đai 3.
Phần mặt cầu tại đây đã được thảm nhiều lớp bê tông nhựa, trong đó có lớp nhựa rỗng giúp thoát nước nhanh, hạn chế nước bắn khi trời mưa. Dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan cũng đang được hoàn thiện, hướng tới thông xe tạm đoạn tuyến vào ngày 30/9/2026.
Dọc đoạn cầu cạn chạy sát các tòa chung cư, hệ thống tường chống ồn cao khoảng 4m đã được dựng lên. Hạng mục gồm 9.130 tấm, trải dài khoảng 7 km với tổng diện tích hơn 18.000 m², rộng gấp 2,5 lần mặt cỏ sân Mỹ Đình, giúp giảm tiếng ồn từ phương tiện và hạn chế ảnh hưởng của gió trên cầu.
Đặc biệt, tại vị trí giao với đường Phước Thiện (thuộc KĐT Vinhomes Grand Park), TP.HCM dự kiến bổ sung nút giao với bốn nhánh lên xuống Vành đai 3. Mỗi nhánh dài khoảng 250m, rộng 7m, nhằm tăng khả năng kết nối cho khu đô thị và các khu dân cư lân cận.
Trái lại, đường song hành dưới vẫn thi công chưa đồng đều. Công nhân đang san nền, lu lèn; cống hộp, nắp hố ga tập kết chờ lắp. Một số cầu vượt rạch đã hoàn thiện kết cấu, nhiều đoạn vẫn chỉ đắp đất, gây khó cho người dân giờ cao điểm.
Riêng nút giao Gò Công cùng tuyến nối dài 5,9 km đến đường Võ Nguyên Giáp có tổng vốn hơn 12.400 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công trong quý I/2027 và hoàn thành vào cuối năm 2028.
Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 76km, tổng mức đầu tư trên 75.300 tỷ đồng, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Theo quy hoạch, tuyến có tám làn cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h. Đoạn trên cao gần 15km bắt đầu từ nút giao cầu Nhơn Trạch tới nút giao Tân Vạn.
Khi khai thác, đoạn tuyến sẽ tạo hành lang logistics mới phía Đông, giúp xe liên tỉnh và xe hàng hạn chế vào nội đô, chia sẻ áp lực cho Võ Nguyên Giáp – Quốc lộ 1, đồng thời cải thiện kết nối cho các KĐT Vinhomes Grand Park, Senturia…, tạo động lực cho bất động sản khu Đông.
Theo
Nhịp sống thị trường
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://markettimes.vn/ngam-doan-duong-tren-cao-dai-gan-15-km-co-tuong-chong-on-rong-hon-2-san-bong-da-xuyen-dai-do-thi-duoc-tim-kiem-nhieu-nhat-tp-hcm-se-thong-xe-sau-mot-thang-nua-130200.html