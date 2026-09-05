Làm siêu dự án lấn biển 10 tỷ USD, công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng báo lãi hơn 165 tỷ đồng/ngày

Doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay.

Siêu dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise có hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Tập đoàn Vingroup) mới đây công bố báo cáo tài chính bán niên 2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nay.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm nay, chủ đầu tư của siêu dự án Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ (TP HCM) đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 35.330 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt hơn 30.042 tỷ đồng, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Với con số này, trung bình CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ có lãi hơn 165 tỷ đồng mỗi ngày.

Tính đến hết ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu hợp nhất của CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ vượt 98.813 tỷ đồng, tăng 58,4% so với một năm trước.

Đáng chú ý, trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 32.561 tỷ lên 64.560 tỷ đồng, tức là gần gấp đôi sau một năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp cũng tăng từ 19.989 tỷ lên 27.013 tỷ đồng.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ ghi nhận tổng nợ phải trả trên 355.591 tỷ đồng, tăng gần 65% so với thời điểm ngày 30/6/2025. Trong khi đó, nợ trái phiếu là hơn 22.241 tỷ đồng, tăng hơn 11 lần. Số trái phiếu này được chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là công ty con của Tập đoàn Vingroup, với tỷ lệ sở hữu 100%.

Tính đến tháng 6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức khoảng 455.885 tỷ đồng. Con số này cũng tương ứng hơn 40% tổng tài sản của Vinhomes. Đồng thời, quy mô tài sản này vượt xa các doanh nghiệp bất động sản niêm yết lớn trên sàn chứng khoán, như Novaland, Tập đoàn Sunshine.

Chủ đầu tư của siêu dự án lấn biển khoảng 10 tỷ USD

Phối cảnh siêu dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: CĐT

CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dự án có tên thương mại Vinhomes Green Paradise, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 19/4/2025. Dự án tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, nay thuộc xã Cần Giờ, TP HCM mới, với diện tích lập quy hoạch khoảng 2.870 ha (trong đó có hơn 1.357 ha lấn biển), tổng chiều dài bờ biển bao quanh dự án tới 121 km, trong đó có 53 km bãi biển công cộng.

Khi hoàn thành toàn bộ, dự kiến, Vinhomes Green Paradise sẽ là siêu đô thị sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với định hướng trở thành "siêu đô thị biển - sinh thái - công nghệ" hàng đầu khu vực, phát triển theo mô hình ESG++ với công nghệ vận hành thông minh, năng lượng xanh, được quy hoạch hài hòa giữa rừng và biển.

Ngoài ra, siêu dự án này sẽ sở hữu tòa tháp cao 108 tầng, tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha với vườn thú mở Safari, cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour... Cùng với đó, tại siêu dự án còn có mô hình mới lần đầu tiên ở Việt Nam là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.

Ngoài tòa tháp cao 108 tầng, siêu dự án Vinhomes Green Paradise sẽ sở hữu tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre), hệ thống sân golf, khu vui chơi giải trí quy mô 122 ha... Ảnh: CĐT

Bên cạnh dự án trên, trong thời gian qua, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đẩy mạnh nghiên cứu một số dự án khác tại khu vực phía Nam.

Theo đó, vào tháng 4/2026, UBND TP HCM đã chấp thuận đề nghị của các sở, ngành về việc giao CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ thực hiện nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và cải tạo, nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo đề xuất của CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ, dự án được chia thành 2 phân đoạn, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng. Đáng chú ý, thời hạn hoàn thành báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và trình cấp có thẩm quyền xem xét là 12 tháng.

Hơn nữa, liên quan đến Cần Giờ, trong tháng 7/2026, Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn triển khai 3 công trình hạ tầng. Trong đó, có dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.