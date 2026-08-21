Ngắm đại công trường xây cầu vô cực ở Hà Nội: 8 tháng đạt gần 40% tiến độ, 26.000 tấn thép đã sẵn sàng, 500 người làm 3 ca để vượt qua cột mốc khó khăn nhất

Sau 8 tháng thi công thần tốc, đại công trường cầu Trần Hưng Đạo quy mô hơn 16.000 tỷ đồng đã chính thức hoàn thành toàn bộ phần ngầm dưới nước, đưa 7 bệ trụ vượt lũ an toàn để chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp các nhịp vòm thép mang biểu tượng vô cực giữa lòng sông Hồng.
Đây là hình ảnh đại công trường xây dựng cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) nối quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên cũ vào tháng 7. Lúc này, các mũi thi công còn dồn lực dưới lòng sông Hồng và các trụ cầu vẫn chìm dưới hệ vòng vây cọc ván thép.
Nhưng chỉ sau đúng một tháng, công trình đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống bệ móng đã hoàn tất, các thân trụ cầu chính bằng bê tông cốt thép đồng loạt vươn cao khỏi mặt nước để chuẩn bị bước vào giai đoạn lắp dựng vòm thép.
Sản lượng toàn dự án đến nay đã đạt gần 40%, vượt tiến độ kế hoạch đề ra và tăng tốc đáng kể so với mức khoảng 26% được ghi nhận vào tháng trước. Sự thay đổi trực quan lớn nhất là toàn bộ hệ thống cọc khoan nhồi và 7/7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành 100%, đưa công trình vượt qua giai đoạn phức tạp nhất.
Để tạo nên bước tiến độ vượt bậc này, chủ đầu tư Sun Group cùng các nhà thầu đã huy động hơn 500 nhân sự và 100 thiết bị máy móc, tổ chức tới 17 mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Không làm tuần tự từng hạng mục, công trường vận hành liên tục 3 ca 4 kíp cả ngày lẫn đêm, triển khai song song giữa phần cầu chính dưới sông, hệ thống cầu dẫn và các nút giao hai đầu bờ.
Cột mốc khó khăn nhất mà công trường đã chinh phục thành công là chạy đua hoàn thành kết cấu dưới nước trước mùa lũ tiểu mãn (tháng 5 - 6/2026). Ông Trần Trọng Huy, PGĐ Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Cầu Trần Hưng Đạo cho biết: "Nếu trước lũ tiểu mãn mà các hạng mục dưới lòng sông không làm kịp, tiến độ chắc chắn sẽ bị đẩy lùi.
Vượt qua được mốc lũ tiểu mãn là một dấu son vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi xác định làm nhanh nhưng phải làm chắc, kiểm soát chặt từng công đoạn để hạng mục tiếp theo có thể lập tức triển khai. Thần tốc nhưng kỷ luật, khoa học", ông Huy cho biết.
Hiện tại, 5 trụ cầu chính giữa sông Hồng – một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án – đã đạt khoảng 85–88% tiến độ. Đáng chú ý, thân trụ TC2 đã vươn lên tới cao độ +16,3 m so với mặt sông, các hệ sàn đạo, đà giáo và cẩu tháp trọng tải lớn đang tiếp tục hỗ trợ việc hoàn thiện những thân trụ còn lại.
Cùng với việc hoàn thiện thân trụ tại hiện trường, dây chuyền thi công kết cấu vòm thép đang được đẩy mạnh. Toàn bộ hơn 26.000 tấn thép, gấp 5 lần số thép của cầu Long Biên đã được đưa về các nhà máy cơ khí để gia công đồng loạt.
Đại diện đơn vị thi công cho biết, cấu kiện thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh tại nhà máy sẽ được vận chuyển tới công trường để lắp dựng, kết nối liên tục trên hệ đà giáo bằng các hệ cần cẩu lớn đặt trên phao nổi chuyên dụng. Các nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được cẩu lắp ngay trong những ngày tới (cuối tháng 8, đầu tháng 9).
Khi các nhịp vòm được lắp dựng, kiến trúc vòm thép mang hình tượng biểu tượng vô cực – điểm nhấn mỹ thuật độc đáo của Cầu Trần Hưng Đạo – sẽ bắt đầu hiện rõ giữa lòng sông Hồng. Việc kết hợp chế tạo trước trong nhà máy và lắp ghép nổi trực tiếp trên sông giúp tối ưu dây chuyền liên tục, rút ngắn tối đa thời gian chờ giữa các công đoạn.
Ngoài hạng mục cầu chính vượt sông, các mũi thi công tại phần cầu dẫn và các nút giao hai đầu cầu cũng đang được các nhà thầu triển khai đồng bộ. Việc tổ chức thi công song song trên toàn tuyến giúp các hạng mục kết nối hạ tầng hoàn thành đồng đều, bảo đảm khớp nối kỹ thuật liền mạch ngay khi cầu chính hợp long.
Dự án đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình trước thềm Hội nghị APEC 2027 và các sự kiện đối ngoại lớn. Việc cán đích đúng kế hoạch sẽ đưa cây cầu trở thành biểu tượng giao thông mới của Thủ đô, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với không gian phát triển mới ở phía Đông.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng theo phương thức PPP, là công trình vượt sông có quy mô vốn lớn thứ hai tại Hà Nội (sau cầu Tứ Liên). Toàn tuyến dài khoảng 4,18 km, điểm đầu nối ngã 5 Trần Hưng Đạo – Trần Thánh Tông và điểm cuối kết nối đường Nguyễn Sơn; trong đó phần cầu chính vượt sông dài 870 m, bề rộng 43 m bảo đảm 6 làn xe cơ giới.
Khi đi vào vận hành, công trình sẽ trực tiếp giải tỏa áp lực cho cầu Chương Dương (vốn đang quá tải gấp 8 lần) và cầu Vĩnh Tuy, đồng thời tạo động lực bứt phá cho thị trường bất động sản phía Đông Thủ đô.
Theo
Nhịp sống thị trường
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