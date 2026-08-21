Ngắm đại công trường xây cầu vô cực ở Hà Nội: 8 tháng đạt gần 40% tiến độ, 26.000 tấn thép đã sẵn sàng, 500 người làm 3 ca để vượt qua cột mốc khó khăn nhất

Đại diện đơn vị thi công cho biết, cấu kiện thép sau khi chế tạo hoàn chỉnh tại nhà máy sẽ được vận chuyển tới công trường để lắp dựng, kết nối liên tục trên hệ đà giáo bằng các hệ cần cẩu lớn đặt trên phao nổi chuyên dụng. Các nhịp vòm thép đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được cẩu lắp ngay trong những ngày tới (cuối tháng 8, đầu tháng 9).