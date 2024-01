Theo Đài khí tượng thủy văn Lai Châu đợt không khí lạnh kéo dài đến hết ngày 26/1, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến từ 5 - 7 độ C, vùng núi cao từ 3 - 5 độ C và có khả năng tiếp tục xảy ra băng giá và mưa tuyết. Khu vực thị xã Sa Pa (Lào Cai), nền nhiệt trong các ngày rét đậm, rét hại chỉ dao động 1-2 độ C.